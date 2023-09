José Ricardo Ayala no aspirará más al Concejo de Cúcuta

En los últimos días, el Partido Conservador sufrió una baja en la lista que inscribió al Concejo de Cúcuta para las elecciones de octubre próximo.

Se trata del concejal José Ricardo Ayala Gómez, quien decidió renunciar a una nueva aspiración, luego de que la estructura del exalcalde César Rojas, quien también dio un paso al costado en su candidatura, resolviera concentrar todos sus esfuerzos en reelegir al concejal Carlos Eduardo García Alicastro, de Cambio Radical.

Aunque los dos corporados hacían parte del grupo político del exmandatario y ambos venían acompañando su proyecto de llegar otra vez a la Alcaldía de Cúcuta, una vez se presentó su dimisión, este le notificó que el candidato que apoyaría sería García Alicastro.

Esto dejó sin ‘gasolina’ la aspiración de Ayala Gómez, puesto que al no tener el respaldo ya de una estructura sólida y bien organizada que trabajara en función de su elección, las posibilidades de lograrlo de manera independiente quedaron anuladas y por eso prefirió dejar atrás la nueva candidatura.

El concejal conservador aseguró que la decisión de Rojas lo tomó por sorpresa, pues dijo que no se esperaba que a estas alturas de la competencia electoral decidieran quitarle el respaldo, cuando las opciones de reorganizar su proyecto eran casi imposibles, teniendo en cuenta que falta apenas un poco más de un mes para la elección.

Ayala dice que no entiende la posición que asumió el exalcalde, si se tiene en cuenta que sería mucho más difícil reelegir a García Alicastro, quien, según sus cuentas, necesita por lo menos 11 o 12 mil votos, mientras que él solo necesitaba unos 6.000.

“A mí nunca me explican por qué toman esa decisión. Es más, yo les mostré claramente por qué era más fácil asegurar la credencial mía, porque se necesitaban menos votos, porque la lista del Partido Conservador está completa, bien conformada, mientras que en la de Cambio Radical solo hay 11 candidatos, de los cuales dos tienen una estructura y una organización muy fuerte que seguramente a ellos sí les permitirá entrar”, contó el concejal.

José Ricardo Ayala dijo que a pesar de sus intentos no logró que se diera un cambio de postura y ya no le alcanzaba el tiempo para buscar solo los 6.000 o 7.000 votos que requiere, razón por la cual resolvió no aspirar.

“Si en realidad fuéramos una estructura y un equipo y él (Rojas) estuviera pensando en eso, le hubiera quedado más fácil, o al menos hubiera sido más certero, lograr la credencial por el Partido Conservador que por Cambio Radical”, cuestionó Ayala.

El ahora excandidato del Partido Conservador participó en las elecciones de 2019 y obtuvo 5.691 votos. Por apenas 26 votos quedó por fuera de la corporación municipal, puesto que la última curul que distribuyó la cifra repartidora la conquistó el Partido Liberal.

Sin embargo, a mediados de 2022 llegó al Concejo, luego de que se diera la renuncia de tres integrantes de la corporación.