La carrera por la Alcaldía de Cúcuta suma tres candidatos más

Aunque a Maldonado se le señala de ser el candidato de la administración, fue enfático en que el trabajo que adelantó durante su paso por la Alcaldía de Cúcuta está demostrado en la recuperación del empleo, de la economía en plena pandemia y el foco que se le dio a la zona rural.

“Tengo toda la tranquilidad para demostrar que con poco se logró transformar socialmente lo que me tocaba hacer. Si hablamos de mi experiencia, esa es mi carta de presentación. No tengo colas, problemas, no le debo nada a nadie y no estoy cumpliendo caprichos de la politiquería”, manifestó.

‘El aval más importante es el del pueblo’

Con el respaldo de su propio movimiento ‘Cúcuta Avanza’, que consolidó con firmas, y el coaval de los Partidos Conservador, Liberal y la U, Leonardo Jácome oficializó ayer en la tarde su participación en las elecciones de octubre.