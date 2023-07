Con José Gregorio Botello, el Nuevo Liberalismo dará la pelea por la Gobernación

Acompañado por las directivas del Nuevo Liberalismo y un amplio número de simpatizantes, el abogado José Gregorio Botello inscribió ayer su candidatura a la Gobernación de Norte de Santander y se metió formalmente en la pelea por el primer cargo del departamento.

El aspirante aseguró que su candidatura es el inicio de una nueva era para el departamento, con vías en buen estado, turismo y productividad, de ahí el lema que marcará su campaña: “La renovación es ahora o nunca”.

“Hoy se genera una nueva política. Sabemos que los grandes clanes políticos, las grandes élites y gran parte de la gente que está en la política ya inscribió sus candidatos, pero no nos da miedo. Me le enfrentaré a las maquinarias, porque ellos un día llegaron sin maquinaria, un día llegaron a gobernar cuando el departamento estaba mucho mejor”, manifestó.

Dijo que aunque muchos le cuestionan su ingreso a la política, teniendo en cuenta que en su ejercicio como profesional del derecho tiene un reconocimiento y un espacio ganado, él está convencido de que el departamento necesita alguien con sentido de pertenencia.

“Si no lo hacemos nosotros van a seguir gobernando los mismos y es el mensaje que le enviamos a todas las personas que quieran trabajar con nosotros de manera voluntaria, que aquí no se van a comprar votos, no hay listados ni cemento”, aseguró.

Botello, quien en el pasado militó en el partido político Mira y fue candidato al Congreso por esa colectividad, señaló que se unió al Nuevo Liberalismo porque es un partido diferente, transparente y con un gran legado.

“Si voy a hacer las cosas bien como gobernador, si voy a ser honesto, si vamos a mostrar la riqueza de nuestro departamento, que Dios nos dé el triunfo. Pero si es para hacer lo mismo que hacen las maquinarias y los clanes políticos, no”, sostuvo.

La Opinión conoció que tras la dimisión de Jaime Buenahora a su candidatura a la Alcaldía de Cúcuta, el Nuevo Liberalismo le dará el coaval al candidato por firmas Juan Carlos Bocanegra, quien también irá en coalición con Colombia Renaciente.

