María Camila Villamizar explica por qué no renuncia a su cargo en EPM

La exsecretaria Privada y de Gobierno de Medellín durante la alcaldía de Daniel Quintero, María Camila Villamizar, estaría entre los cinco funcionarios que dejó el exalcalde en EPM y que aún no han presentado su carta de renuncia, pese al cambio de administración.

Sin embargo, la cucuteña, quien ocupa la Dirección de Gestión de Relaciones con el Gobierno Nacional, aseguró que a ella no le han pedido formalmente apartarse del cargo, aunque el nuevo gerente de la empresa, John Maya, solicitó ya la salida de los vicepresidentes y los titulares de cargos similares como parte de la reestructuración que se hará en la empresa.

Lea además: Así quedó la mesa directiva de la Asamblea de Norte de Santander en el arranque del periodo

En medio de la controversia que se desató por los comentarios que surgieron, en el sentido de que Villamizar no estaría interesada en abandonar sus funciones, el gerente de EPM explicó que en el caso particular de la exfuncionaria de la administración Quintero no le han solicitado su carta de dimisión, porque ella se encuentra en vacaciones.

“Nosotros no hemos tenido ningún contacto con ella y como ella vive en Bogotá. Estamos esperando a que regrese para saber qué decisión tomamos”, sostuvo.

Los cuestionamientos a Villamizar

La mano derecha de Daniel Quintero quedó nuevamente en la mira, luego de que el concejal de Medellín, Alejandro de Bedout, asegurara que el exgerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, habría dejado atornillados a varios funcionarios de la pasada administración, entre ellos María Camila Villamizar, quien trabaja desde Bogotá y tendría varios beneficios para movilizarse por la capital del país que se pagarían con recursos públicos.

“Nada más y nada menos que estos cargos fueron nombrados de forma directa bajo la modalidad de referidos, es decir, no hicieron ningún proceso interno. Esos referidos los mandó directamente el gerente Carrillo. Estas señoras no han renunciado, especialmente María Camila Villamizar, que fue la secretaria Privada de Quintero. A hoy cuenta con un salario de 25 millones de pesos que con las prestaciones sociales llega casi a 35 millones de pesos, vive en Bogotá y tiene carro oficial”, denunció el concejal del partido Creemos.

Infórmese: Medicina Legal asegura que estado de salud de Ramiro Suárez es grave

El corporado aseguró que desde la actual gerencia de EPM le pedirán a Villamizar y a los demás funcionarios de libre nombramiento y remoción que entreguen su carta de renuncia para evitar que los declaren insubsistentes, pues esto implicaría entregarles indemnizaciones que afectarían las golpeadas finanzas de la empresa de servicios públicos.

El principal argumento que sustenta De Bedout para recurrir a la insubsistencia, en caso de que Villamizar no presente su dimisión cuando regrese de las vacaciones, radicaría en que ella no asistió a ninguna de las reuniones del empalme, de las que él hizo parte.

Ante estos señalamientos, la exsecretaria de la administración Quintero aseguró que no conoce ninguna invitación o requerimiento para los empalmes. Dijo que siempre les pidieron información sobre el desempeño de sus funciones y el trabajo adelantado en los últimos meses, pero que no los convocaron a reunión alguna.

“Lo que se me pidió se entregó, informe y Dofa. No recibí o no he recibido comentario sobre los mismos”, dijo María Camila Villamizar.

La cucuteña manifestó que la escogencia para el cargo que desempeña se hizo mediante un proceso de selección y que entre sus funciones estaba el dirigir, coordinar, evaluar y alinear las relaciones con el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, y así proteger la reputación y velar por los intereses de EPM y su Grupo Empresarial.

Le puede interesar: Concejo de Cúcuta se posesionó y ya tiene nuevo presidente

“Este cargo fue creado hace más de un año, yo participé en el proceso y fui elegida. La decisión de crear el cargo fue de la empresa, ante una necesidad que evidenciaron”, expresó Villamizar, pese a que se conoció que en el proceso solo podían participar personas que fueran recomendadas por algún alto directivo, que para su caso sería el mismo exgerente Carrillo.

En defensa de su exsecretaria salió el exalcalde Quintero, quien a través de su cuenta de X señaló que lo que hay contra ella es una persecución laboral “por razones políticas”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .