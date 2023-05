No hubo apoyo del Gobierno en la mesa contra la violencia de género: Procuraduría

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, lamentó la ausencia y la falta de participación de las entidades responsables y líderes en las políticas de prevención, protección y atención de todo tipo de casos de violencia por razones de género y sexo, donde se pretendía abordar la crítica situación que se presenta frente al aumento de cifras de violencia contra la mujer y de feminicidios, que ya alcanza en promedio, un caso diario en el país.

De acuerdo con los datos presentados por la Jefe del Ministerio Público, en 2022 se presentaron 619 casos de feminicidios, significando que en promedio ocurrieron 15 casos al mes y en lo que va corrido del 2023, se han registrado 133 casos, casi 40 mensuales aproximadamente, según cifras del Observatorio Colombiano de Feminicidios.

Según la funcionaria, la falta de recursos, la desarticulación entre las instituciones y la falta de una política clara de prevención, son los principales problemas que se deben atender, pero que requieren del compromiso de los tomadores de decisiones de cada uno de los actores que intervienen, pero que no estuvieron presentes en la mesa.

Así lo expresó la procuradora: "Lamento realmente como Procuradora General de la Nación que se habla tanto de fortalecer y de enfrentar y de solucionar la problemática de violencia de género y no tengamos la presencia de las altas instancias. El 43% de los territorios no tienen mecanismo articulador, entonces hay un problema arriba y hoy cuando quisimos articular o ponerlo en atención para empezarlo a trabajar, las cabezas no vinieron”.

Para la entidad es importante un trabajo interinstitucional así como un exceso de rutas y normas en la atención de estos casos, pero poca articulación e información entre las instituciones, así como un bajo abordaje desde la prevención y atención de la salud mental.

Finalmente ante al panorama de carencias y necesidades que se presenta a nivel nacional y territorial, especialmente en las Comisarías de Familia, en lo que respecta al fortalecimiento de capacidades, asistencia técnica y frente a las medidas de atención: Casas Refugio, de acogida o subsidios monetarios de acuerdo a la situación de riesgo de las víctimas, pues se reportan solo 6 en el país.

