“Nos están robando el Pacto Histórico”, las críticas del petrismo a Roy Barreras tras anunciar su partido

Hay molestia en la militancia del hoy gobernante Pacto Histórico con el Presidente del Senado –electo en la lista cerrada de esa coalición–, Roy Barreras, luego de que lanzara su partido “La fuerza de la paz”, en relación con las personas a las que se les entregarán avales para lanzarse a alcaldía y gobernaciones este año.

Nombres como los de Jorge Emilio Rey, Dumek Turbay y Dilian Francisca Toro levantaron ampolla en varios congresistas del Pacto y los que tienen a Roy bajo duda en la colectividad fiel al presidente Gustavo Petro.

Una de las voces fue la del representante a la Cámara por el Valle, Alejandro Ocampo, quien trinó: “les dije y no me creían, Roy Barreras le va a dar aval a Dilian Francisca a la gobernación y a la sobrina de Dilian a la Alcaldía. Las decisiones de Roy no comprometen al Pacto Histórico”.

Por otra parte, la senadora Esmeralda Hernández advirtió que si estos nombres “ingresarán al Pacto Histórico por el partido ‘fuerza de la paz’ de Roy Barreras, manifiesto mi rotundo rechazo y advierto que no apoyaré esas candidaturas. De ninguna manera representan el cambio que queremos”.

Ante esto, el senador Barreras ha dicho, así como en la presentación de su partido, que “nosotros también somos Pacto y que tenemos el derecho y el deber de avalar candidatos de centro liberal, porque es una coalición de centroizquierda”. Y que, por esta razón, “vamos a acudir a la contienda electoral con los otros candidatos de la izquierda y que gane el mejor o la mejor”.

Por otro lado, el exsenador y escritor Gustavo Bolívar publicó un video en su cuenta de Twitter en el que hace un llamado a los miembros del Pacto Histórico y les advierte que les “están robando” esa coalición.

“Ustedes han visto cómo algunos integrantes del Pacto ya empiezan a alinearse con sectores de los partidos tradicionales y sectores corruptos de la política. Si permitimos que termine avalando a los que han postrado a este país moralmente, nos desdibujamos como colectividad e incumplimos la palabra de cambio que le ofrecimos a un país que estaba esperanzado en nosotros”, dijo Bolívar.

Hasta ahora, Roy Barreras ha señalado que “La fuerza de la paz” nació como una coalición del Pacto Histórico.

