Petrista y fracasada: Vicky Dávila aviva pelea con Claudia López

Vicky no hay nada de malo en que seas candidata, como lo has reafirmado en la ráfaga de trinos que has puesto.

Ambos, el periodismo y el servicio público, requieren no disparar una ráfaga de amenazas porque alguien te pone en evidencia o expresa un desacuerdo. El abuso de poder… https://t.co/vx5WW4tEm6