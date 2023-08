Petro, el presidente que se atrincheró en Twitter

El 18 de mayo, el presidente Gustavo Petro se retractó de un mensaje en su cuenta de Twitter (@petrogustavo) en el que avisaba que cuatro niños perdidos en el Amazonas, sobrevivientes de un accidente de avión en el que murió su madre, habían sido hallados en medio de la manigua por las tropas y los indígenas que les seguían los pasos. El hecho sí ocurrió, pero cuatro semanas después.

"Lamento lo sucedido. Las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas continuarán en su búsqueda incansable para darle al país la noticia que está esperando", dijo un aparte del mensaje de retractación del mandatario puesto en esa misma red social y en el que explicaba las razones por las que borró el tuit con la información imprecisa donde se aventuró a dar por cierto un rumor.

Aquel fue uno de los tantos mensaje en Twitter que ha tenido que borrar o explicar en su primer año de gobierno el mandatario, que sigue empecinado en su estrategia de comunicación directa que tanto le funcionó en el camino a la Presidencia y a lo largo de su carrera como congresista, pero que se nota agotada y que tendrá que replantear ahora que las dudas sobre los dineros que financiaron su campaña han agrietado su mandato.

En este año, Petro se ha atrincherado en Twitter, ahora X, para disparar desde allí anuncios con decisiones gubernamentales, para alentar ilusiones con promesas hasta ahora incumplidas o para responder a peleas con otros internautas, desconociendo a los cerca de 100 funcionarios que trabajan en la Casa de Nariño y que se encargan de la información presidencial.

Para Germán Ortiz, profesor del Programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y director del Observatorio de Libertad de Expresión de esa misma institución, la forma de comunicar de Petro obedece a una suerte de "premesianismo" que siempre lo ha caracterizado y que lo ha llevado a despojar las comunicaciones del gobierno del carácter de protocolo y precisión que siempre las caracterizó.

"Le gusta más comunicarse a través de las redes sociales que hacerlo con el equipo de Casa de Nariño que podría servirle de filtro, de atenuante, de termorregulador de sus mensajes, que podrían decir lo mismo pero con otro tratamiento", explicó Ortiz a Colprensa.



El académico coincidió con Mario Morales, periodista, especialista en medios y opinión pública, profesor de la Universidad Javeriana y columnista, en que la personalización de la comunicación por parte de Petro solo le llega con entusiasmo a un puñado de sus seguidores de Twitter, mientras que la prensa interpreta a su acomodo y conveniencia lo que dice o no dice el mandatario en esa red y en sus discursos que siguen siendo de campaña electoral.

Petro "no sigue estándares, no sigue líneas conductuales, no sigue patrones, no sigue el canon y eso termina por molestar a los medios, que también han asumido una visión personalizada y subjetiva y que no se sienten tenidos en cuenta por el presidente", explicó el académico en diálogo con Colprensa.

Morales afirmó que el primero en implantar esa forma directa de comunicarse con los ciudadanos fue el expresidente Barack Obama, a quien la fórmula le sirvió en campaña pero que una vez instalado en la Casa Blanca y cuando intentó seguir la misma senda se encontró con la molestia de la prensa, al punto que debió volver a las conferencias y a los comunicados oficiales.

Para Ortiz y Morales, el presidente Petro se verá obligado a recomponer sus comunicaciones con la prensa y abandonar su manía de usar el Twitter para decir todo lo que piensa o siente sin filtro, mucho más ahora que su posición política está debilitada.

"El sesgo de negatividad de la opinión pública ha sido muy grande para un presidente que estaba hace menos de un año en un punto alto de aceptación y esperanza y ahora estamos en un momento en el que la gente considera que su gobierno no ha hecho nada, mientras los más extremistas pescan en río revuelto", afirmó Ortiz.

