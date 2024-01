Piedad Córdoba dividió opiniones aún frente a su muerte

La muerte de la senadora Piedad Córdoba ha generado reacciones diversas en el espectro político colombiano. Mientras que los dirigentes más cercanos al Gobierno destacaron su lucha por las causas sociales y la igualdad, en la orilla contraría se recordaron sus escándalos y las cuentas que quedaron pendientes con la justicia.

El senador del Polo Democrático Alexander López aseguró: “Con extremo dolor recibo la noticia del fallecimiento de mi compañera y amiga, la Senadora Piedad Córdoba. Su vida de lucha y tenacidad siempre será recordada por aquellos que la vimos apostarle todo a La Paz a pesar de que ello le significara una terrible persecución política. Se va del plano terrenal una luchadora de la vida y de La Paz”.

La Congresista Katherine Miranda aseguró que a pesar de las diferencias con Córdoba, recordó una anécdota sobre la primera impresión que tuvo de la senadora y de cómo la ayudó en una tesis de grado

“A pesar de cómo se veía Piedad a través de las cámaras, una mujer dura, impenetrable, seria, etc. Yo conocí la sensible, la humana, la que me ayudó en mi tesis para poder graduarme, la que se sentó con una hoja y bolígrafo por 20 minutos a enseñarme cuando era una adolescente”, escribió.

El presidente de Fedegán y actual negociador del Gobierno en los diálogos con el Eln, José Félix Lafaurie, también presentó sus condolencias por su fallecimiento. “No dio nunca tregua, siempre en primera línea para defender sus ideas; las que muy ajenas a las mías, merece respeto. Paz en su tumba”, escribió en redes sociales.

El gobernador del Atlántico, Eduardo verano de la Rosa, expresó en su cuenta oficial de X la tristeza por la muerte de la senadora.

“La partida de Piedad Córdoba nos llena de profunda tristeza porque nos unía una sólida convicción sobre las libertades humanas. Aplaudiré por siempre su coherencia y la determinación en sus planteamientos. Militamos en campañas políticas aguerridas como las de Samper y Serpa de nuestro Partido Liberal y siempre demostró su claridad mental sin titubeos. A su familia, el más solidario de los abrazos. Paz en su tumba”, escribió.

Sin embargo, otras voces de senadores y políticos que mantienen su posición contra el gobierno recordaron los líos judiciales en los que estuvo investigada Piedad Córdoba.

"No puedo ser hipócrita, se va una bandida que nunca pagó por sus delitos, le llegó primero la justicia divina antes que la terrenal. Piedad Córdoba era una delincuente qué tal como se lo dije muchas veces, algún día tendría que terminar en la cárcel!!”, aseguró el senador Jota Pe Hernández.