Quisieron hacerle daño a mi campaña: Catalina Ortiz

Un video de 1 minuto y 34 segundos, en el que se ve a un sujeto lanzándole desde un carro agua a la cara de la precandidata a la alcaldía de Cali Catalina Ortiz –el cual se viralizó de inmediato el lunes que se conoció–, terminó siendo un montaje que golpeó la campaña de esta mujer de Alianza Verde y desatando una oleada de indignación nacional por la banalización de la violencia machista.

Tal fue el tamaño del escándalo que la denuncia que puso Ortiz en la Fiscalía para que se investigara quién estaba detrás del supuesto ataque terminó retirándose 24 horas después de interpuesta. Las voces de apoyo pasaron de inmediato al ataque, en especial cuando se supo que una persona vinculada a su campaña, que se hace llamar “Vikinga Negra”, estaba detrás de un montaje que, la política dijo, se hizo a sus espaldas. Y ahí apareció el nombre del alcalde Daniel Quintero y de su ficha en Cali, el polémico Deninson Mendoza.

Los dos aprovecharon para decir que donarían dinero a quienes lucharan contra la violencia machista y aprovecharon para atacar a Ortiz, a quien consideran una enemiga política de antaño. En ese contexto, habló la aún precandidata, quien, sin matices, aseguró que hay indicios de una infiltración calculada desde Medellín.

“Me llaman y me piden que tenga cuidado, que eso pudo ser Deninson mandado por Daniel Quintero para hacerle daño a mi campaña. Estoy muy desconcertada y con mucha desconfianza”, dijo.

¿Qué fue lo que pasó con el video que resultó siendo un montaje y un golpe durísimo a su candidatura?

“Estaba haciendo mi campaña alegre y feliz en los semáforos, con la gente y volanteando. Un señor me gritó desde un carro, me acerqué a escuchar y me dijo que me fuera para la casa, que las mujeres no deberían estar haciendo política y me tiró agua en la cara. Yo no supe bien cómo llegó ese video a las redes, pero dije, pues bueno, hablemos de este tema. Eso fue cogiendo mucha fuerza y luego me dicen que al parecer una persona de mi equipo sabía sobre el video. Yo la confronté, me confiesa y fue un golpe muy duro. No entiendo cómo es posible que haya hecho una cosa de esas sin consultar conmigo”.

Está hablando de la “Negra Vikinga”. ¿Esa mujer era de confianza?, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando con usted?

“A ella la conozco desde hace mucho tiempo. Hicimos una colaboración en 2018 y me buscó nuevamente para decirme que quería trabajar conmigo, que le encantaba mi campaña. Pero yo no tenía cómo pagarle; entonces, le dije que me acompañara. Hace más o menos dos meses ya era una persona de mi equipo y tenía un sueldo modesto en campaña. Yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para pagarle honorarios y que acompañara mi campaña con temas creativos. Pero una cosa sí es interesante: ella llegó a mí, yo no la busqué a ella”.

Todos vimos el video, pero luego aparece en escena Daniel Quintero a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando él ofrece $10 millones para encontrar al supuesto agresor?

“Daniel es una persona a la que yo me he opuesto vehementemente, lo considero una persona muy peligrosa para la política colombiana, en todas sus dimensiones, lo he dicho pública y privadamente. Es claro que es una persona con la que yo tengo mucha rivalidad. En ese momento pensé en dos cosas. Primero, me pareció raro: ¿por qué Daniel se va a meter en una cosa de Cali? Pero luego me dijeron que tuviera cuidado, porque Daniel podría estar metiendo mano en mi campaña y fabricando cosas. Yo no creí, y luego veo que mete la mano Deninson y también ofrece dinero”.

¿Usted tiene indicios de que Deninson o Quintero podrían haber metido mano en todo esto?, ¿cree que se trata de un montaje para golpear su campaña?

“A mí me han dicho que ellos metieron la mano. Hay gente que me ha llamado para decirme que tiene información al respecto. En este punto yo necesito que las autoridades averigüen qué fue lo que realmente pasó. Me piden que tenga cuidado, me dicen que eso pudo ser Deninson mandado por Quintero para hacerle daño a mi campaña. Estoy muy desconcertada y con mucha desconfianza. Es muy raro que Quintero se meta con este tema tan rápido”.

¿Ha tenido otro tipo de ataques?

“Mi candidatura venía creciendo. Yo creo que más de uno se alegró con la caída de una candidata que venía con tanta fuerza y credibilidad”.

¿Es parte de su estrategia tener videos virales?

“Pienso que una cosa viral favorece, pero no soy una persona que esté buscando el escándalo en Twitter. No soy una influencer, ni una twittera que va buscando clickbait”.

¿Va a seguir en la campaña?

“He estado hablando con mi familia para tomar una decisión. Para mí es muy difícil, porque toda mi vida he trabajado por temas importantes y por las mujeres. Esto es una cosa demoledora, porque tengo que evaluar qué tanta validez puede seguir teniendo mi voz. En el mejor de los casos, espero que simplemente no me hayan contado, pero en el peor alguien intervino en mi campaña. Nunca he pagado para que estas cosas pasen y terminé siendo una paria. Lo único que me queda pensar es que lo hicieron a propósito”.

¿Y qué pasó con la Negra Vikinga?

“Ella dice que esto fue un bochinche, un performance, pero, ¿cuál performance cuando la candidata ni siquiera estaba enterada? Hice lo que estaba a mi alcance y a ella la removí de mi campaña, y de mi vida, inmediatamente me enteré”.

¿Usted denunció penalmente en la Fiscalía que hubo una posible infiltración a su campaña?

“El martes hice una denuncia contando los hechos que habían ocurrido, porque los abogados me explicaron que ahí se configuraba un delito de discriminación. Pero luego me enteré de que la información que tenía era falsa; entonces, vuelvo a la Fiscalía, les di la nueva información y retiré la denuncia que había puesto. Solo puedo contar lo que yo sé, de lo que tengo conocimiento desde la semana pasada”.

¿Mencionó a Daniel Quintero en la denuncia?

“No, fui genérica”.

¿Cree que, aparte de Quintero, hay alguien más detrás del ataque?

“Él mismo se junta con otro candidato de Cali. Primero dice que entrega $10 millones y dos segundos después aparece Deninson diciendo que él pone otros diez. Ahora, ellos tienen un montón de cosas por investigar, pero dejo que sean las autoridades las que adelanten los procesos. Por lo menos, me parece muy extraño. Esto ha sido muy doloroso para mí”.

