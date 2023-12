Senado volvió a hundir la regularización del comercio de cannabis

La plenaria del Senado de la República le dio la espalda, por segunda vez en este año, al proyecto de acto legislativo que pretendía regularizar el comercio de cannabis de uso adulto en Colombia. La iniciativa fue archivada este 11 de diciembre y tendrá que empezar su trámite, otra vez, desde cero.

Esta reforma constitucional, de autoría del representante liberal Juan Carlos Losada, se hundió con la aprobación (con 46 votos a favor frente a 40 en contra) de una proposición de archivo que impulsó la senadora Karina Espinosa, también del Partido Liberal.

Lea: Disidencias de “Iván Mordisco” se comprometieron a no secuestrar

Inicialmente estaba previsto que el proyecto fuera el primero en el orden del día de la plenaria del Senado, pero el presidente de esa corporación, Iván Name, la dejó de cuarta, por lo que su discusión arrancó sobre las 5:30 de la tarde. Name decidió no poner en consideración una proposición de audiencia impulsada por Espinosa, pero sí prosperó la de archivo.

Aunque la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, quien era coordinadora ponente de esta reforma constitucional, le aseguró a este diario que estimaba tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa, a la hora de la votación no se contó con el respaldo parlamentario suficiente.

Para tratar de sacar adelante esta reforma constitucional, la senadora Pizarro y el representante Losada defendieron que era necesario corregir los vacíos que hay en la ley, ya que aunque es legal consumir cannabis en el país, lo que es ilegal es comprarla y venderla.

“Este proyecto lo que busca es que el Estado sea el que reciba, por impuestos, recursos que hoy están quedando en manos de las mafias narcotraficantes y de los jíbaros o en las ollas. Por esta falta de regulación es que los consumidores de cannabis recurren a las redes ilegales”, explicó Pizarro en diálogo con este diario.

Por su parte, Losada apuntó contra los senadores de su partido que respaldaron la proposición de archivo: Alejandro Carlos Chacón, Juan Diego Echavarría, Juan Pablo Gallo y Karina Espinosa. Los también senadores liberales Fabio Amín, Alejandro Vega, Jaime Durán, John Jairo Roldán y Laura Fortich, votaron en contra del archivo, mientras que Lidio García, Miguel Ángel Pinto y Clara Pérez se ausentaron.

Conozca: Defensor pide al Eln y Disidencias confirmar nombres de secuestrados en su pode

“Es triste que se haya hundido con una proposición de una senadora el Partido Liberal y que múltiples senadores liberal hayan votado positivo el archivo del proyecto porque si algo ha caracterizado al partido es la defensa de las libertades individuales y de los derechos consignados en la Constitución de 1991”, planteó Losada.

El representante liberal expuso que esta reforma constitucional tuvo que cargar con el peso del decreto que expidió el presidente Gustavo Petro el pasado fin de semana, con el cual le quitó el poder a la Policía de decomisar e impedir el consumo de drogas en entornos públicos.

“Hay una responsabilidad gigante del Gobierno Nacional, que no entendió que sacar ese decreto tres días antes de la discusión en la plenaria del Senado podía poner en mucho peligro la regulación del cannabis de uso adulto”, agregó el representante Losada.

Luego de confirmarse el archivo del proyecto de acto legislativo, Pizarro confrontó a los senadores que votaron a favor de esa proposición y les aseguró que “van a dejarle los parques a los jíbaros, a los narcos y dejarán que los jóvenes estén expuestos a la ilegalidad, son incapaces de argumentar y dar el debate”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion