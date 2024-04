Vargas Lleras dice que Petro está "asegurando las elecciones de 2026"

Una nueva “andanada” de críticas formuló este jueves el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras en contra del presidente Gustavo Petro por el controvertido trámite de las reformas en el Congreso, en especial la de salud y las decisiones que han llevado a su gobierno a intervención a EPS que en su concepto es con el fin de expropiarlas.

Y el escenario que aprovechó el jefe de Cambio Radical precisamente fue un gran evento académico que organizó ese partido sobre la archivada reforma, al que asistieron varios sectores de la salud que dieron sus aportes para el nuevo proyecto de ley que se presentaría por esta colectividad en julio próximo.



Vargas, si bien en el discurso reconoció que había puntos de coincidencia con la reforma a la salud del gobierno, fueron más las discrepancias sobre temas complejas como el funcionamiento del Adres y la transformación de las EPS al modelo estatal que pretende Petro según Vargas.



“A su estilo impositivo, el Gobierno prefirió hundir la reforma antes que concertar su contenido. Sabemos que el actual sistema necesita ajustes que se pueden hacer construyendo sobre lo construido y no arrasando lo que con tanto esfuerzo se ha hecho en más de 30 años”, declaró el excandidato presidencial.



Planteó además que “la experiencia ha demostrado que las intervenciones son un fracaso. Todas las entidades intervenidas han terminado liquidadas y llevando a la quiebra a cientos de clínicas y hospitales. Eso es expropiación”.



Vargas declaró además que “lo que este gobierno busca es manejar el botín más grande del país, que es capturar personal y políticamente a todos los colombianos, asegurando así las elecciones de 2026”.

Al insistir sobre las intenciones de Petro con el sector salud declaró que “muy pronto empezaremos a revivir lo que era el seguro social hace 30 años, las clínicas y hospitales no tendrán cómo garantizar nóminas, compra de medicamentos, insumos y dispositivos y, con ello, el riesgo de no prestar los servicios de salud”.



Para el jefe político “desde la radicación de la reforma a la salud, por parte del gobierno del 'cambio', he alertado que ese proyecto era la más grave iniciativa del Gobierno, ya que ponía en peligro la vida y el bienestar de toda la población colombiana”.

