Redes sociales, la puerta moderna para los cibercriminales

Información o personas poco fiables: cada vez es más difícil saber en quién y en qué podemos confiar en Internet, así que debemos ser conscientes de no apresurarse a dar un "me gusta" o compartir cosas que no han sido verificadas.

"Este es un tema que hay que tomar con mucha seriedad por lo expuesto que puede quedar una persona que desconozca esta información", dijo Jorge Tarazona, ingeniero de sistemas en una empresa de Ocaña.

Ahora que se conocen algunos de los mayores riesgos, expertos de Trend Micro compartieron algunos buenos hábitos de seguridad para mantener las redes sociales como un lugar divertido y seguro:

1. Prácticas de buenas habilidades con las contraseñas: utilizar una contraseña fuerte y cambiarla a menudo. Añadir uno o dos caracteres especiales, dificulta aún más la tarea de los hackers, y considerar el uso de un gestor de contraseñas.

2. Utilizar la autenticación de doble factor (2FA): la mayoría de las aplicaciones de redes sociales ofrecen esta opción en su configuración de seguridad. Cuando se activa la 2FA, se recibirá un código especial en un mensaje de texto o correo electrónico el cual debe ser introducido después de colocar la contraseña, y así evitar intrusiones.

3. Cambiar la configuración de privacidad: esto ayudará a limitar la cantidad de información personal que se comparte públicamente. Se deben comprobar estos ajustes con regularidad, ya que suelen cambiar.

4. Denunciar o bloquear a los usuarios: denunciar, bloquear, dejar de seguir o silenciar a usuarios de las redes sociales que publiquen contenidos inapropiados, difundan el odio o tenga un trato hostil, puede ser una alerta.

5. Mantenga las aplicaciones actualizadas: como ocurre con todo el software, es importante mantener las apps actualizadas para estar a salvo de cualquier amenaza o vulnerabilidad recién descubierta.

6. Realiza una comprobación: se debe comprobar si el correo electrónico, contraseña o número de teléfono han sido filtrados por los hackers. Herramientas gratuitas como el complemento del navegador Trend Micro Check o la aplicación ID Security de Trend Micro permite ver si se ha filtrado en Internet.

7. Instalar software de seguridad: todos los dispositivos deben estar protegidos con un antimalware avanzado, ya que estos permiten bloquear enlaces maliciosos y otras amenazas de las redes sociales.

