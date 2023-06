Cúcuta, la ciudad del miedo: las falencias que llevan a la inseguridad

Sin planes metropolitanos

En medio del alza en los indicadores de violencia que se viven en la ciudad, ha sido notorio que no hay un trabajo conjunto entre los entes territoriales para atender el problema de la delincuencia.

Durante su intervención, ayer, para ofrecer los resultados del consejo de seguridad, el alcalde Jairo Yáñez lamentó que los alcaldes metropolitanos no hayan respondido a las invitaciones que les han hecho para participar en estas mesas de trabajo. “Estaremos insistiendo, porque ellos son clave en el ejercicio de comunicación”, declaró.

Aunque hasta la fecha, tampoco la Gobernación de Norte de Santander ha intervenido en ninguna de las mesas de trabajo para tratar el tema de seguridad en Cúcuta y su área metropolitana, el alcalde manifestó que en los próximos consejos le extenderán la invitación para que haga parte del esfuerzo mancomunado con el que pretenden ponerle freno a la violencia desbordada que ha sembrado el miedo en la ciudad.

Al ser consultada acerca de las acciones emprendidas por la Gobernación en esta materia, Taíz Ortega, secretaria de Gobierno departamental, manifestó que para esta semana tenían planificado hacer un consejo de seguridad metropolitano que tuvieron que aplazar, porque no tuvieron una respuesta oportuna por parte de la Alcaldía de Cúcuta.

Ortega dijo que este fin de semana participaron en el encuentro Política Pública de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana “Garantías para la vida y la paz 2022 - 2026”, en Bogotá, donde expusieron la situación alarmante de inseguridad que se vive en la región ante los comandantes de la Policía Nacional y del Ejército, a los que les solicitaron aumentar las capacidades de la Fuerza Pública en Norte de Santander.

“De este encuentro se sacaron unas conclusiones que queríamos compartirles al municipio. De manera personal invité al secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta para compartir esa experiencia, pero ayer me comunicaron que no podría y si Cúcuta que es el municipio más afectado no está presente, no tiene sentido convocar al resto de los alcaldes. Esperamos poder hacerlo la otra semana”, señaló Ortega.