Cúcuta sin tránsito: tensión entre Alcaldía y Policía

Los cucuteños ya cumplieron dos meses sin la presencia de la policía de tránsito en la ciudad, debido a que aún no se ha firmado el convenio entre la administración de Jorge Acevedo y la Policía Nacional.

Todo esto pasa, mientras la alcaldía de la capital nortesantandereana señala a la coronel de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), Sandra Mora, de solicitar un presupuesto de 6.000 millones de pesos; es decir, 4.000 millones de pesos más sobre la propuesta que le hizo la alcaldía de Cúcuta a la dirección general de la Policía Nacional de Colombia.

El pasado 26 de febrero el alcalde de la ciudad informó que se reuniría con la coronel de la Mecuc para hablar sobre el tema. “Tenemos dos mil millones de pesos para ese convenio. Pero el secretario me dice que la coronel le pasó una solicitud de siete mil millones. Nos estamos complicando con eso”, aseguró Jorge Acevedo.

La opinión contactó a la oficial y al secretario de Tránsito del municipio, Albeiro Bohórquez, para recoger sus versiones sobre este tema que tiene a los cucuteños sin policía de tránsito y que, según declaraciones de la municipalidad, habrá que esperar, por lo menos, un mes más.

Las cifras no cuadran

Por un lado, la coronel Mora insiste en que no sabe de dónde la alcaldía sacó esas cifras de seis mil y siete mil millones de pesos; y, por otro lado la secretaría de Tránsito de la ciudad la culpa a ella por las demoras en el proceso.

Lea también:Destrucción de las trochas: ¿Cómo va la promesa del alcalde de Cúcuta?

Según Bohórquez, la municipalidad le envió al general de la Policía Nacional, William Salamanca, una propuesta de tener un convenio de dos mil millones de pesos durante los siguientes ocho meses.

Sin embargo, contó que el pasado 22 de febrero la coronel de la Mecuc les notificó que la cifra inicial no se ajustaba a las necesidades de la institución.

“El jueves 22 en la noche en una reunión con todas las autoridades, la coronel me busca y me dice que recibió la carta. Ella me dijo que ya mandó respuesta a la Policía Nacional diciendo que ese valor no se ajusta a la necesidad que ellos tienen. Que para ellos, los ocho meses con 45 policías valen seis mil millones de pesos”, contó.

Estos señalamientos fueron negados por la coronel Sandra Mora, quien insistió en que ella no tiene facultades para dictar esos presupuestos.

“No sé cuál es la intención del secretario, la desconozco y me tiene asombrada. Por qué él va a decir que soy yo la que le está poniendo números a eso, cuando es la Dirección General (de la Policía), que a través de sus equipos de trabajo, la que se pronuncia frente a esa carta de intención. Yo no he hablado de cifras. No sé de dónde él sacó esas cifras”, agregó.

Entérese: No hay controles que impidan llamadas de celular desde la cárcel

También aclaró que La Policía Nacional de Colombia no se ha pronunciado ni le ha dado respuesta a la carta de intención que envió la administración de Acevedo.