El 57,9% de los jóvenes cucuteños tiene buena salud mental

En Tibú, las juventudes percibieron su salud mental como buena (65,9%) y muy bueno (29,9%). No obstante, un 4,2% la clasificó como regular. De hecho, algunos afirmaron ser víctimas directas de violencia psicológica y emocional y de maltrato físico.

Al igual que en la Perla del Norte, los jóvenes están cómodos con sus relaciones familiares y amistades, pero solo un 53,6% está a gusto con sus compañeros de trabajo.

La angustia y la ansiedad o excesivo nerviosismo han sido las principales dificultades emocionales que han tenido, sin embargo, el 55,9% no ha buscado ayuda para estas, ya sea porque no quieren preocupar a sus familiares o no tienen a alguien en quien confiar.

El panorama en El Tarra es distinto, menos de la mitad consideró su estado mental como bueno y el 32,9% lo ve regular, además, un 3,2% lo calificó como malo.

En el caso de las relaciones interpersonales, ocurrió lo mismo que en las dos localidades ya mencionadas, no se sienten muy cómodos con sus equipos de trabajo.

Ante este resultado, Vargas comentó que puede haber una diferencia cultural o generacional que incida en ese sentimiento y provoque una negativa en la comunicación y armonía laboral.

A pesar de que algunos sienten que no pueden desenvolverse con normalidad por emociones fuertes como la ansiedad o angustia, no han buscado ayuda porque no tienen en quién confiar (56,6%) o no quieren que los perciban como personas con problemas (35,7%).

Más de 5.460 jóvenes de treinta municipios y que pertenecen a Norte de Santander, Arauca, Costa Atlántica, Antioquia, Meta, Caquetá, Valle del Cauca, Cauca y Nariño participaron de la encuesta ‘Voces resilientes: juventudes, realidades y territorios’.

El objetivo fue profundizar en la realidad de las juventudes, analizando sus condiciones de vida, necesidades y brechas y se enfocó en la población joven que hace parte del programa ‘Jóvenes Resilientes’.

El instrumento informativo abordó temas importantes como la educación, trabajo, uso del tiempo libre, igualdad de género, salud sexual y reproductiva, salud mental, medio ambiente y construcción de paz.

