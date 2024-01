Esto les espera a los conductores infractores de la Ley de Tránsito

Los piques en el anillo

Otra irregularidad que se está combatiendo tiene que ver con los piques que protagonizan los motorizados en el anillo vial oriental.

Sin embargo, sobre esto último, comunidades de Prados del Este, El Escobal y una veintena de condominios colindantes con el anillo vial se quejaron que no han visto soluciones contundentes para esta irregularidad que asalta la convivencia y la tranquilidad en horas nocturnas.

“Es algo que todas las semanas nos atormenta, porque son centenares de motociclistas en motos de alto cilindraje los que compiten en los piques sin ninguna resistencia de las autoridades”, dijo María Duarte, vecina del barrio Prados del Este.

Lea además: ¿Por qué los puentes de la terminal están convertidos en 'ventanas rotas'?

Bohórquez explicó que el nuevo convenio de Tránsito se encuentra en proceso de ajustes y deberá quedar listo para las firmas del alcalde y del director nacional de la Policía la semana entrante.

El funcionario dijo que el funcionamiento del convenio será el mismo que se le venía dando en la administración pasada, con la diferencia de que en la actual administración se impondrá la ‘zanahoria’ antes que el ‘garrote’.

Se refiere a que para aquellos conductores que infrinjan las normas de parqueo, por no llevar el cinturón puesto, por no portar caso ni chaleco o los que obstruyan las vías en el centro de la ciudad, por ejemplo, primero se va a actuar con ellos con mucha pedagogía, “pero se les advierte que si no se nota el cambio habrá ‘garrote’, es decir, sanciones como lo estipula el Código Nacional de Tránsito”.

Lea también: Empresas de transporte piden que se fijen las nuevas tarifas del pasaje de buseta

Dijo que el tiempo, la cantidad de hombres y la inversión están por definirse por parte del alcalde Jorge Acevedo.

Mientras se produzca la suscripción del convenio se está atendiendo la necesidad con personal de planta de Tránsito, que está capacitado para esta misión.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion