Bookfluencers: los nuevos influencers de la literatura

En la era digital, las redes sociales se han transformado de la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Si bien los influenciadores de belleza, estilo de vida y fitness han dominado las plataformas durante años, una nueva tendencia ha estado ganando impulso: los bookfluencers.

Estos apasionados amantes de la literatura han encontrado una forma única de compartir su amor por los libros y, al mismo tiempo, influir en las elecciones de lectura de millones de personas en todo el mundo.

¿Quiénes son?

Los bookfluencers son individuos que utilizan plataformas de redes sociales como Instagram, YouTube, TikTok y blogs personales para compartir reseñas de libros, recomendaciones de lectura y discutir temas relacionados con la literatura.

Lo que los distingue de los críticos literarios tradicionales es su enfoque en la accesibilidad y la autenticidad. En lugar de escribir reseñas formales en publicaciones académicas o periódicos, los bookfluencers crean contenido en línea que es fácilmente digerible y personal. Su objetivo es llegar a una audiencia diversa y fomentar la pasión por la lectura entre personas de todas las edades.

Muchos bookfluencers son jóvenes, lo que los convierte en una influencia significativa en la generación más joven de lectores. A menudo, cuentan con una estética visual bien desarrollada en sus plataformas, utilizando imágenes elegantes y creativas de libros para atraer la atención de sus seguidores. Algunos incluso organizan clubes de lectura virtuales o participan en eventos literarios en línea, brindando oportunidades para que los lectores se conecten y discutan sus libros favoritos.

El poder en la industria editorial

El impacto de estos jóvenes en la industria editorial no puede subestimarse. Cuando recomiendan un libro, sus seguidores a menudo responden con entusiasmo, lo que resulta en un aumento significativo en las ventas.

Esta influencia se ha vuelto tan pronunciada que las editoriales y autores ahora buscan colaborar activamente con estos influyentes literarios para promocionar sus obras.

Los bookfluencers ofrecen a los autores una plataforma valiosa para llegar a nuevos lectores. A menudo, las entrevistas y reseñas en las cuentas de estos influyentes pueden aumentar la visibilidad de un libro y generar un interés genuino entre los lectores. Además, aportan autenticidad a sus recomendaciones, ya que suelen hablar desde su propio amor por la lectura, en lugar de simplemente promocionar libros por motivos comerciales.

La diversidad en la literatura

Un aspecto distintivo es su capacidad para promover la diversidad en la literatura.

Muchos de ellos se esfuerzan por destacar voces subrepresentadas y libros escritos por autores de diversas culturas y experiencias. Esta inclusión es fundamental para ampliar la perspectiva de los lectores y fomentar la comprensión y la empatía a través de la literatura.

Los bookfluencers han utilizado sus plataformas para abogar por la diversidad en la industria editorial, presionando a las editoriales para que publiquen y promocionen una variedad de voces. Su influencia ha llevado a un aumento en la visibilidad de autores de diferentes orígenes étnicos, géneros y orientaciones sexuales, lo que ha enriquecido la oferta literaria disponible.

Retos y críticas

A pesar de su creciente influencia y contribución a la diversidad literaria, ellos no están exentos de críticas y desafíos.

Algunos críticos argumentan que la monetización excesiva de las reseñas de libros puede llevar a una falta de objetividad y a la promoción de libros por motivos comerciales en lugar de su calidad literaria.

Además, la creación de contenido constante en las redes sociales puede ser agotadora para los bookfluencers, y la presión constante de mantenerse relevante y atractivo para los seguidores puede ser abrumadora. También están sujetos a críticas y acoso en línea, lo que puede afectar su bienestar emocional.

Por otro lado, la falta de regulación en el espacio de los bookfluencers a veces lleva a la promoción de libros que pueden no ser apropiados para ciertas edades o que contienen contenido controvertido. Esto ha llevado a debates sobre la responsabilidad en cuanto a las recomendaciones que hacen.

Un futuro brillante

A pesar de los desafíos y las críticas, parecen estar aquí para quedarse y continuar desempeñando un papel importante en el mundo de la literatura. Su influencia en la elección de libros de la generación más joven de lectores y su capacidad para promover la diversidad en la literatura son contribuciones valiosas a la industria editorial.

En el futuro, es probable que veamos una mayor profesionalización en el mundo de los bookfluencers, con más acuerdos de colaboración con autores y editoriales, así como una mayor atención a la ética en la promoción de libros.

Además, es probable que estos influyentes literarios sigan desempeñando un papel importante en la promoción de voces subrepresentadas y la creación de un espacio más inclusivo en la literatura.

En resumen, los bookfluencers están cambiando la forma en que interactuamos con la literatura en la era digital. Su influencia en la industria editorial, su capacidad para promover la diversidad y su compromiso con la pasión por la lectura los convierten en una fuerza poderosa y relevante en el mundo literario de hoy y en el futuro.

Promotor de la literatura inclusiva

Santiago Reyes Gamboa, conocido en el mundo de las redes sociales como ‘Sans’ Reyes, es un cucuteño, de tan solo 19 años, que ha surgido como uno de los bookfluencers más destacados de la escena literaria juvenil en internet.

Los inicios de su travesía literaria se remontan a sus 12 años, cuando, motivado por un grupo de amigas lectoras, se adentró tímidamente en el mundo de los libros. “Al principio fue difícil conectar con los libros; siempre necesitaba alguna recompensa, como la compañía y la amistad de esas chicas”, recordó ‘Sans’.

Sin embargo, su verdadera transformación ocurrió durante la pandemia, cuando se vio aislado y encontró refugio en la lectura. Decidió compartir su amor por los libros en las redes sociales, con la esperanza de encontrar amigos con intereses similares. Lo que no esperaba era que su comunidad creciera de manera exponencial.

“Mi mamá salía a trabajar y yo me quedaba solo, encerrado en la casa. Ahí me di cuenta que la única manera de sentirme mejor era estar en los libros, y justo como no podía hablar con nadie y debía estar encerrado, yo dije ‘voy a compartir en redes sociales todas las lecturas que hago y de pronto pueda conseguir amigos y personas que entiendan lo mismo que siento yo al leer los libros’”, contó emocionado.

Actualmente, ‘Sans’ es colaborador de varias editoriales en Colombia, desempeñando un papel crucial en la promoción de libros juveniles. Su enfoque principal es impulsar la inclusión de la comunidad LGTBIQ+ en la literatura, porque le “gusta visibilizar este tipo de textos, que suelen ser marginados en la literatura convencional”.

Como joven, se esfuerza por educarse y abordar temas de género y diversidad en sus reseñas y recomendaciones de libros desde un lugar de respeto y empatía. “Mi objetivo es contribuir a que todos los lectores, sin importar su orientación sexual, se sientan representados en la literatura”, explicó.

Recientemente, participó en el Primer Encuentro Regional de Bookfluencers en la Fiesta del Libro de Cúcuta (FliC), donde estableció conexiones sólidas con otros amantes de la lectura y consolidó una red de apoyo regional. Su consejo para quienes quieran seguir sus pasos en las redes sociales es claro: “Sean responsables con las recomendaciones de libros y auténticos al conectarse con las personas”.

Con solo 19 años y mientras cursa el sexto semestre de Comunicación Social, el apasionado lector cucuteño convertido en bookfluencer, continúa inspirando a otros a través de su amor por la lectura y su incansable esfuerzo por promover la inclusión y la diversidad en el mundo literario.

Su historia es un recordatorio de que los libros tienen el poder de unir a las personas, sin importar las barreras que enfrenten en la vida real.

