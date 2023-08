Omar Espinosa, el cucuteño de la Selección Colombia femenina

En 2015, en un partido en el que vino la Selección Colombia a jugar un amistoso en el General Santander me llamó por medio de Javier Cogollo (directivo de la Liga Nortesantandereana de Fútbol) y me hizo la propuesta de vincularme. No dudé en aceptarla”, contó.

En 2016 se vinculó con un microciclo que se hizo en Valledupar.

“Ya tenía 16 años de no manejar utilería. Me convocaron, llegué allá, me entregaron 21 tulas de ropa, recuerdo que llegamos a las 3:00 p.m. y me dieron las 3:00 a.m., del otro día, organizando. Fue mi arranque nuevamente y no se me hizo tan difícil”, relató Omar.

Estuvo trabajando con todas las diferentes categorías hasta que hace un par de años se quedó con la mayor. Trabajó en Juegos Sudamericanos, Centroamericanos, Panamericanos (Colombia ganó el oro), Copa América, Microciclos y torneos amistosos.

“Vivo mi trabajo disfrutando. Con mucha fidelidad con Nelson Abadía y también me han correspondido las chicas con una muy buena amistad”, confesó.

Su trabajo mientras está en Cúcuta

Cuando no está viajando con la Selección, Omar Espinosa -a quien se le ve movilizándose en una decorada añeja bicicleta- se la pasa en su segundo hogar: el Miniestadio de Guaimaral.