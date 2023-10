Crimen de dos hermanas dejó confusión y pánico en Pueblo Nuevo

En los rostros de los familiares de las hermanas Ahitza y Daniela Pérez Linares, de 42 y 27 años, respectivamente, asesinadas la noche del sábado, en la parte alta del barrio Pueblo Nuevo, hay dolor, incertidumbre y pánico. Entre sus planes solo está darles el último adiós y huir de la ciudad, para proteger sus vidas.

Un grupo de al menos quince personas, entre estas, una mujer, con fusiles y pistolas, fue el que se encargó de llevar momentos de terror y muerte a este sector que colinda con la Terminal de Transporte. Los pistoleros estuvieron durante quince minutos en la vivienda entre intimidaciones y advertencias antes de asesinar a las dos hermanas.

En la humilde vivienda, de techo de zinc, estaban las víctimas junto con dos familiares más y otros dos hombres.

A las 10:30 de la noche de ese día, la calma que había en este sector se transformó en minutos de tragedia y muerte. Los rostros de los agresores estaban cubiertos con pañoletas y con algunas franelas, mientras que lo que sí exhibían con poder eran sus armas, insistiendo en que venían en busca de ‘La Negra’.

En medio de interrogatorios y de advertencias, los pistoleros separaron a los hombres de las tres mujeres que estaban en la vivienda con algunos niños, pues su objetivo estuvo fijado siempre en ellas.

“A mí me tenían con mi mamá y mi tía, pero yo les dije que por favor tuvieran piedad, que yo tengo tres hijos pequeños y que no me hicieran nada. En ese momento, me mandaron para otro cuarto y me encerraron”, recordó la hija de Ahitza.

Minutos después, las detonaciones de al menos seis disparos alertaron de la tragedia en una habitación de la vivienda: Ahitza y Daniela fueron baleadas y murieron sobre un colchón.

Antes de que los pistoleros salieran de la vivienda, se acercaron a los demás familiares y les aseguraron que debían abandonar la ciudad en menos de 24 horas, para no ser asesinados.

¿Una confusión?

Para los familiares de las dos mujeres, el hecho se dio en medio de una confusión, pues ‘La Negra’, a la que los homicidas estaban buscando, no era ninguna de las hermanas Pérez.

“Esa señora a la que buscaban vive en el barrio, pero más abajo. Ella llegó hace poco, porque le había tocado salir de donde vivía y nosotros hasta le ayudamos a construir la vivienda con unos palos y eso, pero no sabíamos nada”, explicó un familiar de las víctimas.

Se presume que el parecido en los rasgos entre Daniela Pérez y ‘La Negra’ llevó a que los pistoleros asesinaran a las dos familiares.

“Cuando llegamos a la casa donde vive ‘La Negra’, encontramos todo revolcado, pues al parecer, estos hombres estuvieron allí”, explicó una fuente cercana a las pesquisas.

Precisamente, esta mujer, al parecer, es reconocida por pertenecer a una estructura delincuencial y por expender drogas en este sector.

¿Quiénes eran?

Se conoció que Ahitza, llegó hace al menos ocho años a Cúcuta y siempre vivió en el barrio Pueblo Nuevo.

Se caracterizaba por ser una mujer colaboradora, dedicada a ayudar a los habitantes de este sector y por su buen sentido del humor.

Dejó tres hijos y cinco nietos, mientras que su hermana Daniela dejó tres hijos menores de edad.

Una de las hijas de Ahitza aseguró que entre sus hermanos y ella le ayudaban a su mamá para el sustento, por lo que ella se dedicaba a las labores del hogar.

Entre tanto, Daniela Pérez trabajaba como recicladora en una chatarrería junto con su pareja. El temperamento de ella contrastaba con el de su hermana, pues no le gustaba compartir con las demás personas.

“Ella llegaba de trabajar y se encerraba en la casa, no le gustaba estar hablando con la gente del barrio ni nada de eso”, explicó la familiar.

Por ahora avanzan las investigaciones con el fin de identificar a los autores del hecho y esclarecer los móviles del doble homicidio.

