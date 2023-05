El presunto asesino de Jessica Lindarte quedó libre y estaría en Venezuela

La conclusión a la que llegaron los allegados de Mauricio Junca Pabón, el hombre que es señalado de asesinar de un balazo a su prima Jessica Andreina Lindarte Villamizar, la medianoche del sábado, en el barrio Once de Noviembre, de Los Patios, es que él cada vez que toma licor y, al parecer, consume drogas se vuelve agresivo y amenaza a sus seres queridos con asesinarlos.

Precisamente, según se conoció, minutos antes de que Junca Pabón llegara al billar, ubicado en la calle 23 con avenida 7, del Once de Noviembre, donde cometió el crimen, ya había discutido con otra familiar, a la que también amenazó de muerte con un revólver.

“La hija de él tuvo un problema con la hija de la otra familiar y hasta se agredieron a golpes, entonces él (Mauricio) amenazaba a la niña de 15 años, de que la iba a matar por haber golpeado a su hija, por lo que la mamá de ella lo enfrentó y le dijo que dejara de hacerlo y en ese momento sacó un revólver y les dijo que las iba a matar a todas”, aseguró un conocido de Mauricio Junca, de 33 años.

Los que conocen a Junca, a quien le dicen ‘El Mono’, lo califican como un hombre peligroso, que fácilmente se transforma con actitudes violentas cada vez que ingiere licor y al parecer, consume sustancias estupefacientes.

Según se conoció, el presunto homicida de Jessica Lindarte, constantemente amenaza también a su expareja, además de golpearla cada vez que la sorprende en compañía de un hombre y hasta se atrevió a hacerle disparos a la fachada de la vivienda donde ella vive.

“Cuando recibí la llamada en la que me contaron que él había matado a Jessica, yo pensé que era a la expareja, porque siempre tiene problemas con ella”, explicó un allegado al agresor.

El hecho

A la medianoche del sábado, Jessica Lindarte estaba en compañía de un primo y de otros hombres y, al parecer, cuando había decidido irse para su casa, para recoger una hamburguesa que sus papás le habían comprado, llegó Mauricio Junca al lugar.

“Él llegó como loco y empezó a buscarle problema a los muchachos que estaban ahí y dijo que los iba a matar a todos, entonces Jessica intervino para calmar la situación y eso que ella era un poco alejada de Mauricio, cuando en medio de la discusión ella le dijo ‘entonces máteme’ y le pegó una palmada al carro en el que él estaba y ahí le disparó”, explicó un allegado a la víctima.

Jessica Lindarte perdió la vida de inmediato, frente a la mirada impactante de los asistentes en el lugar.

El agresor huyó, pero horas después por la presión de la Policía, se entregó a las autoridades. Pero se conoció que quedó en libertad, supuestamente, porque no había una denuncia formal en su contra. Se rumora que Junca huyó hacia Venezuela.

No obstante, de manera extraoficial se conoció que se está tramitando una orden de captura en su contra.

“En medio del dolor por la muerte de Jessica, el papá de ella reconoció que los familiares de Mauricio Junca no tenían ninguna culpa por el hecho”, aseguró el allegado.

Jessica Lindarte era la mayor de cinco hermanos. Dejó tres hijos menores de edad y un dolor entre sus familiares. Trabajaba en un taller con otro primo y un hermano.

“Hermanita hermosa, lastimosamente ya el señor te llamó a estar con él y me parte el alma que te marches de esa manera y dejarnos solos y vacíos. Siempre te amé y siempre te amaremos, solo queda recordar los mejores momentos vividos, fotos, videos, abrazos y besos. Fuiste la mejor hermana que el señor me pudo dar, fue muy lindo tenerte en mi vida, siempre me sentí orgulloso”, escribió uno de los hermanos de la víctima en una red social.

El alcohol y los sentimientos

La psicóloga Narda Parra explicó que la cultura social del alcoholismo se inicia en los círculos familiares, aprobando y promoviendo el consumo en los niños o haciéndolos parte de las reuniones en las que abunda el licor.

“La mayoría de mis pacientes que tienen problemas de alcoholismo, probaron cerveza y ron cuando eran niños, impulsados por la familia que en ese momento los apoyó y lo veía normal”, explicó la profesional.

Además, dijo que el consumo de alcohol también trasciende a la parte emocional de las personas, porque a las que se les dificulta expresar emociones de alegría, tristeza, rabia y rencor, con el efecto del alcohol logran una desinhibición, por lo que la persona pierde el control y suelta las riendas, convirtiéndose en muchas ocasiones en alguien violento.

Otro factor que influye en el comportamiento violento de las personas es un posible trastorno psiquiátrico que se manifiesta en un momento de mucha ira que hace perder el control.

“Esa manifestación viene desde antes, la persona parece amable, pero esconde un área violenta y su familia lo sabe”, explicó Parra.

