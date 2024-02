La pesadilla de una familia por la desaparición de María Beltrán

Una verdadera pesadilla está viviendo la familia de María Fernanda Beltrán Trillos desde el pasado 29 de diciembre, pues nadie volvió a saber de su paradero.

‘Mafer’, como le dicen de cariño, planeó con un grupo de amigas un viaje hacia República Dominicana, donde les habían prometido por tres meses un trabajo, en el que ganarían en dólares.

“Aquí le rogamos para que no se fuera, que desconfiara de todo, pero se dejó llevar por las malas amistades. El 27 de septiembre del año pasado, llegó, alistó la maleta y simplemente se fue”, comentó un familiar.

La joven, buscando asegurarle un futuro a su niña de 6 años, aceptó la propuesta y viajó, desde que se marchó hasta el 29 de diciembre, María Fernanda siempre se contactó con su familia, por medio de videollamadas y mensajes de WhatsApp.

Pero luego de ese 29 de diciembre, ella dejó de tener contacto con sus seres queridos y ninguna de sus amigas sabe dónde está en estos momentos, es como si la tierra se la hubiese tragado.

María Fernanda Beltrán ya completa un mes y 10 días desaparecida. Sus familiares, que residen en un barrio de la ciudadela La Libertad, se encuentran preocupados buscándola por todos los medios que tienen a su alcance. Además, instauraron la denuncia en la Fiscalía, en donde adelantan una investigación que estaría relacionada al delito de trata de personas.

La decisión que cambiaría su futuro

Durante un mes, la menor de cinco hermanos completó los requisitos solicitados para poder viajar a República Dominicana. Estaba ilusionada con la decisión que había tomado, pues la convencieron de que ese trabajo cambiaría su futuro.

“Ella me dijo que la niña (hija) quedaba en buenas manos, que aquí la íbamos a cuidar como siempre lo hemos hecho. Me pedía que me tranquilizara, que solo serían unos meses y que cuando regresara, todo sería mejor”, comentó una familiar de María Fernanda.

Sin embargo, los pajaritos que le habían pintado, se quedaron en el aire. Según el relato de sus seres queridos, cuando la joven llegó a su destino, le habrían quitado sus papeles, la trasladaron a un lugar en donde recibía malos tratos y era explotada sexualmente.

“A ‘Mafer’ se la llevaron de ‘gancho ciego’ para prostituirla por allá. La señora que le prometió el cielo y la tierra, nosotros sabemos quién es. Ella es una proxeneta que lleva mujeres colombianas y venezolanas para República Dominicana. Allá tienen tres sitios en donde las reciben: Santiago, Puerto Plata y Santo Domingo”, explicó el pariente de la joven desaparecida.

Según la información recopilada, a la joven le exigieron el pago de 22 millones de pesos para dejarla libre, pero al pagar la deuda, le seguían pidiendo más dinero.

La última vez que hablaron con Mafer

A principios de diciembre, María Fernanda le comentó a su familia que había logrado salir de donde la tenían y que se había ido a vivir en el apartamento de un hombre que le tendió la mano.

Además, les dio la noticia que en los próximos días, exactamente el 21 de ese mismo mes, estaría de regreso a Colombia, el viaje que le daría fin a su pesadilla.

“El dichoso viaje se fue posponiendo, luego nos dijo que el 27 (de diciembre) y, finalmente, que el 3 de enero. Aquí estábamos emocionados por volverla a ver, ella estaba pasando por muchas cosas difíciles y ya era hora que estuviera con su familia”, señaló uno de los seres queridos de la joven.

El 29 de diciembre de 2023, María Fernanda Beltrán hizo una videollamada con su mamá durante todo el día. Había enviado un dinero para comprar la ropa de su hija y quería asesorarlas. Esa fue la última vez que se supo de ‘Mafer’.

“En la noche le escribimos y no le llegaban los mensajes. Los días pasan sin que tengamos razón de ella. A uno de los hermanos le había dicho que se iba para una isla paradisíaca de Punta Cana, el 31 de diciembre” contó, entre lágrimas, una familiar de la desaparecida.

Las investigaciones sobre el caso

Tras varios días sin saber sobre la joven, de 22 años, sus familiares decidieron acercarse a la Fiscalía en Cúcuta, a realizar la respectiva denuncia.

“En la Fiscalía ya están los nombres y fotografías de los proxenetas que son responsables de la desaparición de ‘Mafer’. Además, el muchacho del que siempre nos hablaba, resultó siendo un señor mayor que, al parecer, es de Villavicencio y tendría antecedentes judiciales aquí en Colombia”, comentó una familiar de la joven.

En la casa de María Fernanda mantienen la esperanza de reencontrarse con ella y esperan que se haga justicia para que este suceso no quede en la impunidad.

“Nosotros confiamos en Dios y esperamos que la justicia actúe para frenar esa presunta red de trata de personas. No quisiéramos que más familias tengan que pasar por una pesadilla como la que estamos viviendo”, concretó la pariente.

Rechazo a la trata de personas

Diferentes organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, han rechazado este nuevo suceso que se registra en Cúcuta.

“Nos hemos opuesto en distintas ocasiones ante las autoridades competentes, al flagelo de la trata de personas aquí en la ciudad, reconociendo que existen distintas condiciones que ponen en vulneración de derechos a unas poblaciones específicas como lo son adolescentes y migrantes”, manifestó Sara Rosas, coordinadora de Frontera Morada y Casa de las Estrategias.

Asimismo, comentó que se han construido unas propuestas que apuntan a la prevención, la atención y la superación de la trata de personas, que van desde la construcción de sistemas de información unificados como la contratación de personal de planta que pueda llevar a cabo una atención que no revictimice a las personas que son víctimas de este delito.

