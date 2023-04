La pesadilla sin fin de la familia de Tina Gutiérrez

La dura travesía

Alberto Navarro Romero, esposo de Tina Paola, con la voz entrecortada recuerda esos tormentosos momentos que acabaron con su hogar y prácticamente con su vida.

Él no entiende cómo una persona pudo causar tanto daño y aún esté libre con todas las pruebas en su contra. “Me hicieron un gran daño, yo trabajo para levantar a mi otro hijo, pero ha sido bastante doloroso superar las ausencias”, agrega el técnico en producción agropecuaria, extensionista de la Federación Nacional de Cafeteros.

Recuerda que ese día estaba lejos de casa en el municipio de San Calixto y recibió una llamada a la medianoche donde le informaban que su pareja y su hijo mayor estaban graves en el hospital de Ocaña. En ese instante pensó que era un accidente de tránsito.

En los audios se escuchan “los gritos de auxilio de Tina donde imploraba al asesino que no se metiera con sus hijos. En video aparece el niño herido pidiendo ayuda para su mamá y hermano”, agrega bastante compungido.



Con sorpresa observó que se ordenó la valoración psiquiátrica del reo, pues los abogados alegaban que no estaba en sano juicio y actuaría fuera de control.

“Nunca apareció el especialista en la materia para hacer los exámenes de rigor, no se hacían las diligencias de los viáticos, en otras el personal de guardia no estaba disponible para el traslado del indiciado, no había gasolina para los vehículos, el fiscal amanecía con quebrantos de salud, se cruzaban otras diligencias, se ordenaron repetir la reconstrucción de la escena del crimen ya que los peritos equivocaron los puntos cardinales. Todo ello fue una serie de excusas para dilatar el proceso”, consideró Rochel Awad.