‘Uzi’, el sicario que cobraba hasta $20 millones por matar en Cúcuta

La captura de Harold Rubén Prieto Lobo, alias ‘Uzi’, el 18 de noviembre, fue un gran golpe que la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) y la Unidad de Vida de la Fiscalía le dieron a la criminalidad en Cúcuta y el área metropolitana, pues este presunto sicario tenía tanto poder y era tan efectivo en sus ‘trabajos’ con la muerte, que por cada asesinato que le encomendaban hacer, cobraba entre $15 y $20 millones. Así lo revelaron las autoridades.

Y es que ‘Uzi’, de 30 años, se convirtió en un objetivo de alto valor para las autoridades, porque en el último año sería el responsable de por lo menos 20 homicidios, aunque ya aceptó ante la Fiscalía haber cometido 18 asesinatos en Cúcuta y el área metropolitana.

“Aunque se cree que habría cometido muchos más asesinatos, pero por ahora está vinculado a solo 18. Los investigadores de la Brinho siguen trabajando en la recolección de pruebas”, señaló una fuente judicial.

Los investigadores tienen claro que Harold Prieto no delinquía solo, siempre tenía al lado a su primo Horman Javier Lobo Duarte, quien lo protegía y evitaba que algún otro criminal intentara hacerle algo, pero en el operativo que le hicieron las autoridades la madrugada del sábado 18 de noviembre, no lo pudo ayudar, pues no lo tenía cerca.

“Horman Lobo es mucho más peligroso que ‘Uzi’, pues a él no le importa nada y se da bala con el que sea. A este sujeto también lo estamos buscando, porque está desatado cometiendo crímenes en la ciudad”, manifestó otra fuente judicial.

Sin embargo, el poder que agarró Harold Prieto Lobo lo llevó a ser contratado por Evert Carreño Corredor, alias Porras, para que entrenara a Ithcel Arais Benítez Peña, mejor conocida como ‘Laica’, la presunta sicaria que fue capturada hace dos semanas.

“Lo que sabe es que ‘Uzi’ estuvo entrenando con ella y en algunos de los homicidios que ella cometió, él la acompañó para verificar si lo estaba haciendo bien”, sostuvo otra fuente extraoficial.