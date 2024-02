Alzas en los combustibles, repuestos, revisión técnica-mecánica, seguros obligatorios y las condiciones laborales de los profesionales del volante constituyen las variables más determinantes para el ajuste de las tarifas del servicio público de pasajeros en el municipio de Ocaña.

Lea aquí: Fantasma de desacato ronda las nuevas entrevistas de candidatos a personero de Cúcuta

Mediante el Decreto 033 del 5 de febrero de 2024 el alcalde, Emiro Cañizares Plata, en compañía de los representantes de las empresas transportadoras con base en los estudios de costos operacionales establecieron los nuevos precios para los usuarios de los vehículos colectivos e individuales en el casco urbano.



El incremento de 300 pesos obedece a las concertaciones entre las autoridades de tránsito y los voceros de los transportistas para no impactar tanto en el bolsillo de los ciudadanos.



El conductor de Alfa Transportes, Darly Said Pérez, manifestó que concederán tres meses a la gente mientras hace las proyecciones en el presupuesto y el golpe no sea tan duro en la canasta familiar.

Lea además: Ante problemas respiratorios, vuelve el uso de tapabocas en Ocaña

l usuario Aldemar Castro está dispuesto a pagar ese agregado pues lo considera justo por los elevados costos de los hidrocarburos.