Esta es la razón por la que expulsaron al senador Jairo Castellanos de la ASI

Por contravenir los estatutos de la colectividad, la veeduría de la Alianza Social Independiente (ASI) dejó en firme en las últimas horas la expulsión de ese partido del senador por Norte de Santander, Jairo Alberto Castellanos, a quien avalaron en las elecciones de 2022 como parte de la Coalición Centro Esperanza.

La decisión también cobijó a sus compañeros de corporación Guido Echeverri, de Caldas, y Gustavo Adolfo Moreno, de Santander, quienes al igual que Castellanos representaban al sector liderado por el exministro Juan Fernando Cristo en la alianza de centro que salió victoriosa en marzo del año pasado.

De acuerdo con Óscar Bedoya, veedor nacional de la ASI, el régimen de bancadas establece que los congresistas deben reunirse permanentemente para tomar decisiones en conjunto, pero eso no se estaba cumpliendo, razón por la cual fue necesario requerirlos y exigirles que se ciñeran a los estatutos de la colectividad.

“Los tres senadores me contestaron en un mismo comunicado diciendo, básicamente, que no estaban de acuerdo con la postura del partido, con la postura del veedor, que no estaban dispuestos a reunirse en bancada, tenían pensamientos muy distintos a los fines, objetivos y principios del partido; consideraban también que estaban siendo coaccionados al obligarlos a tomar decisiones en bancada y por esa razón no estaban dispuestos a obedecer el requerimiento del veedor”, explicó Bedoya.

Dijo que ante esta posición, fue necesario abrirles una investigación disciplinaria interna, teniendo en cuenta que los congresistas se encontraban ante una falta grave.

“Se les adelantó el debido proceso, se les dio la oportunidad de defensa. No se hicieron presentes en los descargos, los hicieron por escrito y dijeron básicamente lo mismo que ya habían dicho. Entonces, no tuve más opción que la sanción, como lo contemplan los estatutos, que es la expulsión. Estaban en franca rebeldía con el partido”, manifestó el veedor.

Óscar Bedoya precisó que al darse esta expulsión, Castellanos y sus dos compañeros dejaron de ser, desde esta semana, parte de la bancada de la ASI, pero aclaró que los congresistas no perderán su curul y podrán continuar ejerciendo la labor como legisladores.

¿Sin querer queriendo?

La salida de Castellanos de la Alianza Social Independiente (ASI), más que convertirse en un problema en su estreno como congresista, terminó facilitándole el camino para poder dar el salto a la que será su nueva colectividad, En Marcha, el partido del exministro Juan Fernando Cristo, que en diciembre consiguió la personería jurídica.