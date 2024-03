Esto es lo que opinan distintos sectores sobre los primeros 70 días del alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo

Un poco más de dos meses se cumplen desde que el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, llegó al Palacio Municipal, después de varios intentos fallidos y muchas expectativas por delante.

Aunque su arranque fue casi que frenético y la lucha contra la inseguridad se convirtió en su principal caballito de batalla, como quiera que los cucuteños lo que más esperan del nuevo gobernante es poder volver a salir a las calles tranquilos, una apendicitis le puso freno a sus maratónicas jornadas y lo llevó a estar alejado durante casi 30 días, algo que no estaba en las cuentas de nadie.

Y si bien el ritmo de la administración no frenó, para muchos, esta abrupta e inesperada interrupción de una u otra forma sí terminó alterando algunos planes que se esperaba pudieran empezar pronto, lo que supuso un desafío adicional para el mandatario.

Al completarse ya los primeros setenta días de Jorge Acevedo al frente de la ciudad, La Opinión consultó a voceros y representantes de diferentes sectores para conocer de qué forma perciben el arranque de la nueva administración y en qué momento consideran que este debe pasar de los anuncios a la gestión y los hechos.

Al respecto, son varios los que coinciden en que llegó la hora de comenzar a cerrar el proceso de transición, para darle la bienvenida a la ejecución y en eso es clave el Plan de Desarrollo Municipal que se está construyendo. Muchas miradas, pero sobre todo esperanzas están puestas en ese derrotero que guiará los próximos cuatro años de la administración.

Esto nos expresaron los consultados.

Sergio Castillo

Presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta

Estos primeros dos meses de administración han sido realmente una prolongación del empalme, donde aparece la construcción del Plan de Desarrollo como un espacio fundamental para la participación ciudadana y la construcción colectiva de la Cúcuta que queremos y necesitamos todos los sectores de la sociedad civil. Es fundamental ponerle acelerador a temas estratégicos como la seguridad, el control de los habitantes de calle y la recuperación de la malla vial. Vemos un alcalde con buenas intenciones, haciendo anuncios en materia de infraestructura que ilusionan a la ciudadanía y con un gabinete de jóvenes preparados que no quieren defraudar a los cucuteños.

Ibrahim Gualdrón

Consejero municipal de juventud

Iniciamos el año con mucha expectativa, pues la administración municipal mostró en principio estar muy interesada y por eso en el Consejo de Juventudes tuvimos la oportunidad de estar acompañados por algunos secretarios de despacho. Sin embargo, el compromiso disminuyó y aún estamos esperando que el señor alcalde nos atienda y logremos consolidar grandes apuestas por la juventud. Esperamos en los próximos días poder concretar este encuentro e incluir los proyectos que hemos recogido y consolidado en la escucha constante como representantes de la juventud en el Plan de Desarrollo Municipal, anhelando tener las garantías necesarias y la buena disposición para construir, concertar e implementar lo mejor para la juventud cucuteña.

Jorge Morales

Presidente del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Norte de Santander (Sinvanor)

Por ahora no hemos tenido ningún contacto con el alcalde. Sabemos que estuvo enfermo y estuvimos conversando con el secretario de Gobierno, quien nos dijo que iban a tratar de hacer un ordenamiento en las calles, no a sacarnos ni nada, sino lograr una mayor organización, pero de ahí no hemos tenido más acercamientos. Sin embargo, tenemos grandes expectativas frente a la administración, especialmente en materia de seguridad, porque la gente no sale por miedo a que los atraquen y esto está afectando el comercio. Las ventas están muy pesadas, aunque también conocemos que hay una recesión muy fuerte no solo en Cúcuta, sino en todo el país.

Martha Maldonado

Secretaria de Derechos Humanos de Fedecomunal Cúcuta

Lo primero que necesitamos es la seguridad y en ese sentido vemos que el alcalde le está dando una gran importancia a este tema. Esperamos que eso dé resultados, porque es lo que más estamos anhelando los ciudadanos. En segundo lugar, vemos con muy buenos ojos cómo se está haciendo la construcción del Plan de Desarrollo, pues hay una retroalimentación no solamente con los comunales y ediles, sino que se están teniendo en cuenta todos los sectores y eso es muy importante. Nos parece fundamental que en estos encuentros se le está dando solución inmediata a algunos temas y otros se están incorporando en el Plan. Entendemos que puede haber algunas dificultades, pero a las administraciones hay que empezarlas a cuestionar o evaluar después del año, cuando ya entran a ejecutar su propio Plan de Desarrollo.

Álvaro Raad

Concejal de la coalición

En estos dos meses, la administración municipal realmente se está acomodando. Creo que por el momento hay que tener un poco de paciencia para ver cómo arranca, aunque considero que hay una renovación total frente a lo que venía. Pienso que de aquí en adelante el alcalde tiene retos bastante importantes, como la culminación de algunas obras que quedaron, como El Malecón, volver a retomar programas sociales de adultos mayores y mujeres cabeza de hogar, darle prioridad a la seguridad y algo muy importante, es el tema de la reactivación económica, pues a mi parecer estamos en una recesión silenciosa que es necesario ir trabajando. Tengo la esperanza de que el alcalde Jorge Acevedo pueda asumir estos retos con la mayor entereza y mostrar los mejores resultados en lo que se viene. Estamos saliendo de una etapa de transición y va a empezar ahora sí la gestión como él la quisiera.

Yuleima García

Coordinadora de la Mesa Municipal de Víctimas de Cúcuta

Estamos a la expectativa del trabajo que se va a hacer por parte de la administración con el sector de las víctimas. Se han hecho diferentes anuncios, pero entendemos que la enfermedad del alcalde Jorge Acevedo complicó un poco que él haya podido estar al frente de los procesos. Pero lo que esperamos es que haya una Alcaldía de puertas abiertas para las comunidades y mucho más para la población víctima. Estaremos participando activamente en la construcción del Plan de Desarrollo, pues esperamos que las propuestas o iniciativas que tenemos puedan ser tenidas en cuenta y haya la disposición para que se puedan materializar, sobre todo, garantizando los presupuestos.

Juan Carlos Bastos

Representante del gremio de taxistas

Una de nuestras principales preocupaciones es el tema de inseguridad, que aunque es muy complejo, sabemos que hay un alcalde y una Policía que están funcionando en estos momentos. Se ha disminuido el robo a nuestros conductores y confiamos que sigan trabajando fuertemente en eso que es lo que más necesitamos los cucuteños. Tenemos también grandes expectativas frente al tema de la pavimentación, porque es uno de los aspectos que sí nos afecta mucho, pero sabemos que es una de las prioridades que tiene el alcalde. Esperamos que en el tema de las tarifas y el convenio de la Policía de Tránsito, ojalá nos cumplan con eso lo más pronto posible.

Clara Valencia

Integrante de la Fundación Moiras

Más que calificar lo que se ha mostrado en este tiempo, lo que me atrevería es a hacer una invitación al alcalde a asumir los retos que representa esta ciudad frente a temas de mujeres y de diversidad de género. A reconocer todas esas apuestas colectivas y sociales que se vienen tejiendo en el territorio. Que nos den la garantía de derechos y de acceder a recursos para seguir creando iniciativas en la ciudad. Desde el diálogo y la disposición, lo invitaría a que reconozca la importancia del cargo que tiene y que desde su equipo de trabajo se deben asumir retos importantes como, por ejemplo: apropiar la política de equidad y género que se construyó en la administración pasada, y que recoge las problemáticas y propuestas de todas las organizaciones. Reconocer el consejo consultivo como una instancia importante con la que puede contar. Que empiece a revisar el tema de garantías, sobre todo a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, contemplando la construcción de una casa de acogida en la ciudad.

Gladys Navarro

Directora ejecutiva de Fenalco

El alcalde es una persona bien intencionada que tiene el compromiso de trabajar por el mejoramiento de todos los indicadores de la ciudad. Desafortunadamente, las cifras, sobre todo en materia de seguridad, que es lo que más nos preocupa, se han venido deteriorando en lo que va corrido de estos meses. En materia económica creo que respondemos a lo que está pasando en Colombia, en donde la economía no está en su mejor momento. Hay muchos retos que tiene por delante el señor alcalde. Hoy, por ejemplo, estamos en una emergencia ambiental y frente a eso le hemos dicho que es necesario, siempre, consensuar, porque los gremios podemos ser un vehículo que ayude a que las decisiones administrativas se entiendan. Siempre es importante entender que los gremios estamos más cerquita que los empresarios y que podemos coadyuvar.

Leonardo Jácome

Concejal del Estatuto de Oposición

La verdad, en estos 70 días los avances han sido muy pocos. Se presentaron nueve proyectos de acuerdo que son más de trámite y que todos los alcaldes bajan cada año, pero no ha habido hasta ahora un acuerdo o una bandera con la que el alcalde pueda salir a decir: empezamos la ruta del asfalto, arreglamos estos colegios, invertimos en estas cámaras. El alcalde ha estado muy desconectado y hoy no tiene la excusa de que es que va poco tiempo, porque si nos vamos para otras ciudades como Cartagena o Bucaramanga, cuántas cosas no están haciendo sus alcaldes. Jorge dice que su bandera es la seguridad, pero paradójicamente las cifras de inseguridad están mucho más negativas que las del año pasado. Entonces, no hay una estrategia en eso. Eso sin hablar de tránsito y de movilidad. Así las cosas, no hay nada. El municipio no tiene horizonte.

Víctor Caicedo

Concejal animalista

Se requiere un nuevo derrotero para que tengamos un 2024-2027 sintiente. Que haya presupuestos, programas y servicios sociales del Estado que incorporen la protección de los animales y esa es la ilusión que tenemos. Que cuando llegue el Plan de Desarrollo al Concejo, estén adoptadas todas esas acciones que, confiamos, el alcalde va a tener con respecto a la protección y el bienestar animal.

Alfonso Parra

Líder social y comunitario

Lo primero que hay que decir es que se nota una gran diferencia entre esta y la administración que acaba de pasar. Todas las expectativas que está sembrando y la proyección que le está dando a la ciudad son muy interesantes y buenas para las comunidades. En la Comuna 4, por ejemplo, ya se habla de proyectos como el intercambiador de la Silla Coja, tan necesarios. Se ve un trabajo conjunto con los comunales, con los líderes y los adultos mayores. Vemos una esperanza en muchos aspectos y la perseverancia de la que él habla podría resultar muy importante para la ciudad, según lo que se está viendo.

