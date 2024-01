El 40% de colombianos tiene la intención de irse del país

Las cifras de colombianos queriendo emigrar hacia otros países siguen siendo altas. Aunque el objetivo se atribuye a diferentes factores como condiciones económicas, inseguridad, alto costo de vida, y en general la búsqueda de un mejor futuro, lo cierto es que en Colombia se sigue evidenciando la intención ciudadana de radicarse en otro país.

En una reciente encuesta desarrollada por la casa encuestadora costarricense CID Gallup, aplicada en septiembre de 2023 sobre las posibilidades de salir del país si tuviera los recursos para hacerlo, Colombia ocupó el quinto lugar con el 40% de intención.

La muestra desarrollada a través de la metodología de llamadas a teléfonos celulares y cara a cara, contó con una mínima de 1.200 ciudadanos en cada país. Según la firma CID Gallup, los resultados tienen un margen de error de 2.8 puntos y un nivel de confianza del 95 %.

República Dominicana y Ecuador, con un empate a nivel de porcentaje ocupan el primer puesto de los países de Latinoamérica donde la gente estaría dispuesta a emigrar con un 46%, mientras otros países como Venezuela que ocupó el séptimo lugar, tiene un porcentaje de ciudadanos del 30%.

Cabe destacar que en el mismo informe, aplicado en junio de 2023, Colombia ocupó el primer lugar con el 49%, en una lista de 13 países de América Latina, evidenciando que el país sigue liderando la lista de países donde los ciudadanos tienen más ganas de salir.

Intención en Norte

Ana Gabriela González, una cucuteña de 42 años y su hija de 13, esperan cumplir en los próximos meses el sueño de salir del país con destino a Florida, Estados Unidos, lugar en el que reside otro de sus familiares y donde esperan radicarse de manera definitiva en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida.

“Aquí las cosas se están poniendo cada vez más difíciles. Yo soy contadora pública, pero no he tenido oportunidad para ejercer, así que tuve que pasar a la informalidad, pero el dinero no alcanza. La inseguridad en Cúcuta nos tiene azotados y yo no quiero esto para mi hija”, señala González quien también atribuye las dificultades al actual Gobierno y sus medidas.

Como ella, hoy son cientos de ciudadanos que tienen entre sus planes salir del país, por lo que la situación en Norte de Santander no es ajena a estas cifras.

En diálogo con La Opinión, la consultoría Zambrano Asesores y Consultores, señaló que, si bien la necesidad de nuevas oportunidades en otro país para los colombianos no es algo nuevo, si se viene presentando un incremento en la intención.

“Los últimos años los países más predilectos para los colombianos son España, Estados Unidos, Canadá y Australia y lo que buscan, en su mayoría, es obtener mejores ingresos, oportunidades y poder realizar el envío de dinero en forma de remesas a sus familiares en Colombia”, indicó la firma consultora.

Añade que el país a pesar de ser como algunos hablan, una democracia estable, “se evidencia que los colombianos no estamos muy satisfechos con las oportunidades que se nos brindan y este flujo migratorio es una respuesta de la gente que es coherente con lo que ha venido pasando en Colombia en los últimos años”.

De acuerdo con Zambrano Asesores, es necesario consolidar un proyecto de país, fortaleciendo factores como la capacidad económica, los mercados laborales, la formalización laboral y el emprendimiento.

En el caso específico de Norte de Santander, hay otro factor de importancia relacionado con la seguridad ciudadana, que afecta a todos independientemente del tema de ingresos económicos. Y este factor ha venido preocupando durante los últimos meses dadas las acciones de los grupos al margen de la ley y la afectación social que esto conlleva.

“La inseguridad es un asunto que ha venido acrecentándose en el último año, especialmente en esta región donde parece que esa percepción de inseguridad es muy fuerte, evidenciando muchas veces la incapacidad del estado para responder de la manera más efectiva”, indicó.

Destinos más apetecidos

De acuerdo con los datos consolidados por la Aeronáutica Civil colombiana, durante el periodo comprendido entre los meses de enero y noviembre de 2023, las rutas aéreas internacionales que conectan a Colombia con España, Panamá, Estados Unidos, así como México, Perú, Chile y Ecuador fueron las más frecuentadas por los viajeros.

España y Estados Unidos siguen siendo los países predilectos para los colombianos que buscan radicarse en el exterior. En este último, incluso, se vienen incrementando los casos de tránsito ilegal para cumplir el llamado “sueño americano”. En ese particular, desde la Defensoría del Pueblo las noticias no son más alentadoras, teniendo en cuenta que el número de colombianos que atraviesan puntos como la selva del Darién se incrementó entre el 2022 y el 2023 un 214%, así lo revela el más reciente reporte emitido por la entidad, en el que detalla también las causas de la migración irregular.

“Las principales razones por las que nuestros connacionales salen de Colombia por el Darién son la búsqueda de oportunidades laborales y la reunificación familiar, además, es triste decirlo, por la violencia e inseguridad causada por el conflicto armado y la delincuencia organizada”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Detalla el funcionario que durante el 2022 cruzaron 5.064 colombianos, mientras que entre enero y octubre del 2023 la cifra alcanzó los 15.897. De la misma manera, hasta octubre de 2023, se reportaron más de 25.000 ingresos de colombianos a la ciudad de Madrid, en España. A nivel nacional, ese país ha experimentado un aumento general de 116.000 ingresos de colombianos en el mismo periodo, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE).

Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) también respaldan estas cifras, pues señalan que Colombia es el país con mayor cantidad de emigrantes en Suramérica, ante lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que 4,7 millones de colombianos residen actualmente en el exterior, cifra que representa el 10% de la población total.

Aumentó la expedición de pasaportes en Norte

Desde la oficina de pasaportes de la Gobernación de Norte de Santander se informó que durante el 2023 fueron entregados 52.154 documentos, un incremento de al menos el 34% con relación al 2022 cuando fueron entregados 34.251.

Los primeros días del mes de enero, ya se evidencian ciudadanos haciendo presencia en las instalaciones del edificio Rosetal, en Cúcuta, lugar establecido para la realización del trámite. “Yo pedí la cita por la plataforma y me notificaron que en tres días hábiles tenía la cita y en otros tres días podía reclamar el documento”, dijo una de las ciudadanas.

Para Alfonso Tarazona, jefe de la oficina de pasaportes de la Gobernación de Norte de Santander, son varios los factores que se atribuyen a este aumento en la solicitud del documento. “Debemos entender que hay un gran cantidad de colombianos fuera del país y esos ciudadanos están llevando más colombianos, situación que ocurre especialmente entre familiares. También hay un gran porcentaje de personas que están saliendo a estudiar a otros países”. El costo del pasaporte ordinario en Norte de Santander este año se fijó en $355.000.

