Crisis por atención psiquiátrica en el estado Táchira

Con solo un servicio de emergencia público, con cupo para recibir ocho pacientes con enfermedades de salud mental graves, cuenta el estado Táchira (Venezuela). En el 2018 el Instituto Psiquiátrico de Peribeca ‘Dr. Raúl Castillo’ cerró sus puertas debido a la profunda crisis que les dejó sin comida suficiente para los pacientes y sin los fármacos necesarios para cumplir con el riguroso tratamiento que requieren las personas con estas patologías.

Este panorama se registra justo cuando, según la Federación Mundial de la Salud Mental, en Venezuela las enfermedades mentales están empeorando, así como las tasas de adicción y suicidio. La crisis que golpea al país también incide en el desarrollo emocional de sus ciudadanos, es decir, existe un medio ambiente hostil que permite la alteración de la salud mental o comportamental.

José Abel Colmenares Zambrano, médico siquiatra jefe de servicios de la Unidad de Psiquiatría del Hospital Central de San Cristóbal y especialista de la Unidad de Pacientes Agudos (UPA), expuso que la situación es bastante difícil porque después de estar trabajando con 30 pacientes, ahora solo pueden aceptar ocho personas para hospitalización.

En la UPA las personas son atendidas también por los residentes de postgrado de siquiatría, pero lamentablemente, no pueden recibir a más personas con afecciones mentales por la escasez de personal de enfermería, solo cuentan con ocho enfermeros, pues la red ambulatoria pública del Táchira tiene un déficit de aproximadamente 2.500 enfermeros, según la cifra que maneja el Colegio de Enfermería del Táchira.

Esta unidad debería tener personal de enfermería para cubrir tres turnos y en algunas guardias no cuentan con ningún enfermero, por lo que los residentes de siquiatría tienen que asumir el trabajo de darles los medicamentos y hasta la alimentación de los pacientes.

Otra de las razones por las cuales solo reciben un número limitado de personas, es que en la unidad solo cuentan con ocho camas habilitadas, en razón que solamente cuentan con siete colchones. Camas hay muchas, pero acumuladas en una habitación, y carecen de colchonetas. El jefe de la unidad, indicó que, por lo general, algunos de los ocho pacientes que ingresan se quedan sin colchoneta, debido a que en ocasiones los pacientes terminan dañándolos.

Deterioro de las instalaciones

"Se han pasado muchas cartas a la dirección del Hospital y a la Dirección de salud manifestando las debilidades que tenemos aquí en el servicio, no solo con la necesidad de colchones, sino con la infraestructura. Hay deterioro, filtraciones, pintura, cerraduras, iluminación", relató el galeno.

Estas instalaciones están diseñadas para albergar a más de 30 pacientes.

Se pudo evidenciar que en la Unidad de Pacientes Agudos llueve más adentro que afuera, hay áreas con parches oscuros por falta de iluminación. Pese a que es una estructura bonita que fue remodelada en el 2008, por la falta de mantenimiento se ha ido deteriorando.

En cuanto a la alimentación, el psiquiatra expuso que el nivel proteico que reciben los internos es muy bajo, por lo que los familiares de pacientes que han recibido atención allí se encargan de hacer donativos, que aunque no es mucho lo que pueden aportar, sirve para paliar la crisis.

Pese a que en las calles del Táchira se observan a muchas personas en situación de calle, con posibles enfermedades psiquiátricas, en esta unidad del Hospital Central de San Cristóbal no pueden ser hospitalizados porque en la mayoría de los casos no tienen familiares que puedan ayudar a llevarles la comida y los medicamentos. Gran parte de los fármacos deben ser llevados por los familiares porque en el centro asistencial no hay todos los medicamentos que las personas con trastornos mentales graves necesitan.

Sin sitio de larga estancia

En el Psiquiátrico de Peribeca se atendían a unas 300 personas y el 60% de la población eran casos sociales, recordó el siquiatra José Abel Colmenares, quien por años también laboró allí, pero fue cerrado por falta de presupuesto, en razón que la donación que recibía del Ministerio de Salud de Venezuela, era insuficiente.

Cuando se cerró este centro de atención, los pacientes que quedaban fueron trasladados al estado Zulia y otros volvieron con sus familiares.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud del 2013, en Venezuela existen 11 hospitales psiquiátricos disponibles en el país para un total de un 4,1% de camas por cada 100.000 habitantes.

En Táchira se vienen presentando enfermedades de salud mental asociadas con trastornos afectivo de bipolaridad, esquizofrenia, ideaciones suicidas, trastorno del sueño, agresividad, problemas depresivos, adicciones, entre otras patologías, destacó el jefe de la unidad, quien resaltó que el número de pacientes aumentó después de la pandemia.

Vale destacar que en la unidad de atención de salud mental del HC, brindan consultas gratuitas de psiquiatría y psicología por emergencia a las personas que llegan diariamente en horas de la mañana, lo cual, también ha ido en incremento, por lo que este servicio significa un gran apoyo para los pacientes de bajos recursos que presentan enfermedades menos graves.

¿Qué hacer?

El centro de rehabilitación psiquiátrico público de larga estadía más cercano se ubica en Barquisimeto, estado Lara, un recorrido de 531 kilómetros desde San Cristóbal. En la ciudad también hay clínicas privadas en donde cinco días de hospitalización tienen un costo estimado de 2.500 dólares.

Verónica Guillen, psiquiatra en el Táchira, expuso que el área psiquiátrica no es vista por el Estado como una emergencia, y en la región, el único sitio disponible para el tratamiento de estas enfermedades, no tiene las condiciones adecuadas para atender a la cantidad de pacientes que recibía.

"Necesitamos que el área de psiquiatría se vea como una emergencia y que el Estado pudiera abocarse a ello", aseveró la psiquiatra, quien expuso que una de las principales patologías que se vienen presentando es la depresión, que dejó la COVID 19 como secuela. Además, porque la sociedad tachirense está siendo afectada por la parte económica, así como la migración ha generado depresión y angustia.

Guillen relató que se ve mucha gente deambulando en la calle porque no reciben atención psiquiátrica, en ocasiones son ancianos que se han quedado solos y presentan cuadros de demencia.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

