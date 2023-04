27 familias de la zona rural de Tibú recibieron el título de propiedad de sus tierras

“Cuando escuchamos que había una organización que llegaba a Tibú para ayudar a los campesinos con la titulación de sus predios, tuvimos muchas dudas. Yo misma fui hasta Planeación Municipal a verificar que esto no fuera una estafa y allí me corroboraron que era un apoyo real y me inscribí, y hoy estoy acá recibiendo el título de mi propiedad”, esas fueron las palabras de Miarileny, tras recibir el documento que la acredita como dueña de sus tierras.

Ella, junto a otras 26 familias de la vereda J10 en Tibú, Norte de Santander, llevaban años luchando por conseguir un documento legal que acreditara su propiedad. Pero esta semana al fin sus deseos se cumplieron. Recibieron, a través del programa ProTierra Tibú, la titulación de sus parcelas y viviendas.

Le puede interesar: Paso restringido en la vía Cúcuta-Pamplona

“Nosotros los campesinos muchas veces no contamos con los recursos ni con el tiempo para hacer todas las diligencias necesarias para la titulación de predios y esta situación nos frustra”, detalla con alegría Álvaro al recibir el título de su finca en medio del caluroso clima del Catatumbo, gracias a la gestión que adelantó Mercy Corps.

A la par de la entrega de los títulos, los participantes resolvieron dudas relacionadas con el pago del impuesto predial y el desenglobe , así como las posibilidades de acceder a créditos bancarios al contar con su titulación.

Miguel Alfonso Mejía, Notario Único de Tibú, quien acompañó el proceso de titulación, recalcó la importancia de que organizaciones como Mercy Corps les faciliten a las comunidades las herramientas necesarias para una rápida y efectiva titulación.

Lea además: En La Esperanza se oponen a la construcción de un relleno sanitario

“El progreso de la región necesita de muchos cooperantes y aliados, y Mercy Corps se ha convertido en ese gran aliado para los campesinos en Tibú. Y lo que más me impresiona del programa ProTierra Tibú es que los participantes reciben gratuitamente su titulación y pagan con su sonrisa de felicidad al recibir sus títulos”, resaltó el notario.

Esta empresa costea todo el proceso: desde topografía, honorario de abogados, hasta el pago de la escritura y el registro. "Es la primera vez que veo esto en mi vida, en mis más de 25 años como notario en el Catatumbo”, agregó Mejía.

Por su parte Álvaro, otro de los participantes, resaltó cómo gracias a la titulación de su predio podrá acceder a créditos bancarios para potencializar los cultivos en su parcela y poderle costear la educación universitaria a sus hijos.

“Como no teníamos propiedad de nuestra parcela teníamos muchas limitantes para postularnos a oportunidades de crédito. Hoy con la entrega de estos títulos de propiedad, se nos abren nuevas posibilidades”, agregó esperanzado.

También: Colegios protestaron por demoras en baterías sanitarias

“Con la entrega de los títulos Protierra está sembrando paz en el sentido en que nos facilitan la vida a los campesinos”, explicó John Freddy, otro de los participantes.

Jennifer Daum, directora de Mercy Corps Colombia, acompañó la jornada de entrega de títulos y resaltó el trabajo mancomunado que la organización ha logrado realizar de la mano de líderes y lideresas comunitarias y la institucionalidad.

“Ganarse la confianza de las comunidades no es sencillo y nos alegra que ustedes creyeran en nosotros y juntos le sigamos apostando a construir la paz desde los territorios. Desde Mercy Corps seguimos con el compromiso y la convicción de generar respuestas oportunas a las comunidades”, manifestó.

Desde la implementación de ProTierra Tibú en 2020 a la fecha, 514 familias de los corregimientos de La Gabarra, Tres Bocas, Pacelli, Parte Alta y Campo Dos, han recibido los títulos de sus predios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion