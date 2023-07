Aún no se sabe qué pasará con la construcción del relleno sanitario en La Esperanza

Ayer, habitantes del municipio de La Esperanza establecieron una mesa de diálogo con delegados de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Interior, para hablar sobre el tema del relleno sanitario que se piensa construir allí y al cual se opone la comunidad.

Lea también: ¿Por qué Cúcuta puede llegar a ser una ciudad insecticida?

Esto, luego de que desde el pasado martes hasta el jueves en horas de la mañana, campesinos de la zona bloquearan la vía que lleva de Bucaramanga hacia la Costa Atlántica, a la altura del sector Medio Vijagual entre El Playón (Santander) y San Alberto (Cesar) y en la zona del Tropezón (Norte de Santander) en plena troncal del Magdalena Medio, para exigirles a las autoridades municipales, departamentales y nacionales que no otorguen las licencias ambientales que se requieren para la construcción del vertedero.

Aunque en la mesa de diálogo esperaban la presencia de funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) para que les explicaran en qué iba el proceso de revisión de la licencia ambiental, la comunidad señala que ningún representante de la entidad llegó.

Sin embargo, después de varias horas de que delegados del Gobierno Nacional escucharan a la comunidad, se acordó que convocarán una audiencia pública para oír a todas las partes involucradas en el proceso, a fin de llegar a acuerdos, aunque los esperanceños han sido claros, no permitirán que en el municipio se lleve a cabo el proyecto.

Lea aquí: Aguardiente Amarillo genera disputa entre dos licoreras

“Nosotros nos comprometimos a que no vamos a volver a bloquear las vías si nos cumplen con los tiempos establecidos, entonces quedamos en que se va a realizar una audiencia pública, eso puede demorar un mes aproximadamente, entonces vamos a esperar el plazo que da la ley para hablar con todos”, dijo Fernando Mejía, integrante del Comité ‘No al relleno sanitario de La Esperanza’.

El líder manifestó que según lo que les informaron, Corponor mantiene el proceso de la licencia ambiental en revisión, es decir que no la han aprobado, por lo que hay un parte de tranquilidad entre la comunidad.

No obstante, precisó que no descansarán hasta que el proyecto sea suspendido, pues este relleno no beneficia en nada al municipio, sino que, al contrario, generaría graves daños ambientales.

“Nos han dicho que como es una empresa privada la que tiene el proyecto no tiene que socializar nada, pero se les olvidó que allí habitan familias que no vamos a permitir que esto suceda. ¿Por qué en Bucaramanga y en el César no construyen sus propios rellenos? Pensaron que porque somos un municipio lejano pueden volver nuestra tierras productivas en un basurero, pero no va a ser así”, dijo uno de los habitantes de la vereda Vijagual, sitio exacto donde se pretende construir el relleno sanitario.

Entérese: El gato de Nariño: descubren una nueva especie de felino en Colombia

El Proyecto

La iniciativa fue presentada el año pasado a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, por parte de la empresa Bioger como la “Construcción y operación de relleno sanitario Parque Ambiental Regional La Esperanza”.

Según se conoce, el relleno sanitario estaría proyectado para recibir 628 toneladas de basuras diarias por un lapso de 29 años de 12 municipios de 3 departamentos: Santander, Cesar y Norte de Santander.

De Santander llegarían las basuras de Bucaramanga, Suratá, Matanza, Rionegro, El Playón y Sabana de Torres; del Cesar las de San Alberto, San Martín, Aguachica y Gamarra, y de Norte de Santander las de Cáchira y, por supuesto, de La Esperanza.

Más información: Elon Musk amenaza con demanda a Threads, nuevo rival de Twitter

Aunque La Opinión intentó comunicarse con la empresa Bioger y Corponor, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Sin embargo, se pudo conocer que la empresa ha manifestado su voluntad de dar a conocer a fondo el proyecto a través de mesas de socialización con las comunidades, señalando que el vertedero está pensado desde el punto de vista ambiental, es decir que usarían técnicas, tecnologías, herramientas y procedimientos eficientes, apropiados y ambientalmente satisfactorios.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .