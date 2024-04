Poco avance en los primeros 100 días del alcalde Alexi Valencia, de Los Patios

“Lo primero que hacemos es organizar la casa”, dice de arranque el alcalde de Los Patios, Alexi Valencia, al solicitarle una autoevaluación de sus primeros 100 días de gestión. Con ello abre el “paraguas” frente a las críticas que pudieran venir de la comunidad, donde perciben poco avance respecto a sus promesas de campaña.

“Hay una costumbre de evaluarlo a uno en los primeros 100 días y la verdad es que hemos podido adelantar algunas cosas de las propuestas que hemos tenido, pero obviamente nos faltan muchas cosas más por organizar, especialmente con el tema de la inseguridad”, dijo el mandatario.

Pero justamente la seguridad ha sido su principal bandera en este arranque de gestión. En este sentido, la acción más contundente ha sido la aprobación del decreto 030, sobre la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas a menos de 100 metros de los parques, colegios y en sitios donde hay mayor presencia de niños y adolescentes.



Esta medida estuvo acompañada por aumento de patrullajes y visitas a colegios donde se detectó que hay consumo entre los adolescentes, quienes fueron puestos en la ruta de atención con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



La dotación a la Policía ha sido otra de las prioridades para Valencia, que legalizó la entrega de 12 motocicletas e inició la recuperación de patrullas.

Asimismo, en el balance refleja la implementación de operativos de vigilancia aérea con el uso de drones que, conectados a la Policía, permiten mantener constante monitoreo en los espacios públicos del municipio, mismo fin que persiguen los patrullajes nocturnos, en sectores de concurrencia familiar.

No obstante, estas acciones no han sido contundentes entre los vecinos y veedores comunitarios, que siguen con una alta percepción de inseguridad. “Apenas hizo una réplica de lo que hizo (Jorge) Acevedo en Cúcuta, pero no ha hecho más nada”, dice un líder comunal que pidió la reserva de su identidad.



En Los Patios siguen esperando, por ejemplo, avances en el cumplimiento de las ofertas hechas en campaña, como el subsidio de transporte para los estudiantes universitarios, la eliminación de los ‘gota-gota’ por medio de préstamos solidarios desde la Alcaldía, y la pavimentación de la malla vial de la ciudad “que está destruida en muchos barrios”, añadió el vocero comunitario.

Tras la discusión del plan de desarrollo en las diferentes comunidades, Valencia recogió peticiones para el desarrollo de programas de ofertas laborales y de apoyo a emprendimientos; esto se suma al proyecto de titulación de tierras, que es una iniciativa con la que busca continuar la organización del municipio.



Autocensura

El ejercicio de evaluación de los primeros 100 días de Alexi Valencia en la alcaldía de Los Patios, coincidió con el día después del asesinato de Jaime Vázquez, reconocido veedor ciudadano, en un hecho de sicariato, presuntamente asociado con las reiteradas denuncias que éste publicada en sus redes sociales.

Este suceso parece haber enviado un mensaje de intimidación y autocensura contra los funcionarios públicos y ciudadanos encargados de hacer veeduría social, quienes se negaron a hablar con diario La Opinión unos; y ser revelados sus nombres, otros, por cuanto temen correr la misma suerte de Vásquez.



