Taludes del deprimido de El Zulia entraron en modo reparación

Más de un año pasó para que se procediera a reparar las fallas que le aparecieron a los taludes adyacentes al deprimido que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contrató con la Concesionaria San Simón.

El tránsito por ese paso elevado que conecta a Cúcuta con El Zulia en el empalme con el anillo vial, sector occidente, se había tornado peligroso ante el desmoronamiento y socavamiento de ambos taludes en los que está soportado el puente.

La socavación de los taludes era crítico en ambos costados y se corría el riesgo de que con las lluvias se debilitarán los estribos de un costado del puente (en el sentido norte).

Esa obra tuvo un costo de 9.500 millones de pesos y tardó alrededor de 12 meses para su construcción.

Lo que solicitaban los conductores que transitan por allí era que se ofreciera una solución para prevenir una tragedia dado el alto tráfico de vehículos por el anillo vial y en el sentido Cúcuta-El Zulia.

Semanas atrás La Opinión le preguntó a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre los motivo de no haber dado una solución a las fallas que le aparecieron a los taludes y respondió en esa oportunidad que este es un contrato que está en proceso de liquidación y la obra que entregaron, que está relacionada con este tema de afectación a los taludes, no se ha recibido hasta tanto la concesionaria San Simón no las corrija.

En efecto, esta semana se iniciaron los trabajos que corregirán tales fallas en ambos taludes, por lo que se espera que a finales de octubre queden listos en una extensión de 50 metros por cada costado de la vía.

Esta intersección con cuatro conectantes, permite la circulación hacia Los Patios, Puerto Santander, Cúcuta, y El Zulia. La misma ha reducido los riesgos de accidentalidad y mejorado el flujo de vehículos de este punto.

El deprimido hizo parte de un conjunto de obras que llevó a cabo en el área metropolitana la Concesionaria San Simón y que corresponden además al deprimido en el cruce de la autopista San Antonio con la avenida Rotary (conocida como prolongación avenida Cero) y la glorieta en la intersección del anillo vial con la vía a Puerto Santander, que en total tuvieron un costo aproximado a los 12 mil millones de pesos. A partir del 18 de febrero de 2022 se había dejado de hacer la interventoría al deprimido de El Zulia.

Piden mantenimiento

Ayer, conductores de carros particulares que emplean el anillo vial para sus desplazamientos desde Los Patios hacia el norte de Cúcuta expresaron su complasencia por la corrección de las fallas.

De la misma manera reclamaron a la ANI y al Instituto Nacional de Vías, Invías, por el mantenimiento del anillo vial, en especial en el tramo que pasa por la zona norte de la ciudad, donde la calzada presenta desgaste considerable.

“Estamos expuestos a un accidente en cualquier momento, debido a los altibajos que presenta la calzada, por eso pedimos con urgencia que se haga el mantenimiento”, indicaron los conductores.

