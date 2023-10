¿Cómo asegurar el agua ante el fenómeno de El Niño en Cúcuta?

Cúcuta viene siendo afectada por las altas temperaturas ante la influencia del fenómeno meteorológico de El Niño, con tiempo seco imperante que ha reducido considerablemente el caudal del río Pamplonita.

Sin embargo, esta situación climática hasta el momento no ha reducido la captación de agua del afluente para su potabilización en la planta de El Pórtico y posterior distribución a los más de 207.500 usuarios de la ciudad, unos sectores de Villa del Rosario y Los Patios, población estimada en 800.000 habitantes.

Los expertos coinciden que aunque no estemos ante el riesgo de racionamiento, es importante ahorrar agua, almacenar y hacer uso racional del líquido porque todavía El Niño se mantendrá casi todo el primer semestre del año entrante, con mayor intensidad que lo registrado hasta el momento.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en su informe semanal (12 al 18 de octubre), advierte que “los efectos de El Niño se sentirán hasta mayo de 2024, la mayor intensidad en el periodo noviembre-diciembre de 2023 y enero de 2024, con probabilidad de que el fenómeno sea fuerte del 75% al 85%”.

Se cuenta con un plan de contingencia

Jorge Uriel Soto García, director de producción y distribución de Aguas Kpital, aseguró que aunque El Niño ha sido intenso en el tema de la alta radiación solar, en Cúcuta no se han tenido afectaciones de menor caudal, particularmente en el Pamplonita que es el principal río que surte al acueducto, como si ha ocurrido en el pasado.

Agregó que no se ha visto afectada la producción de agua potable, y tanto en septiembre como a principios de octubre, se presentaron incluso lluvias al punto de suspender en algún momento la captación por picos de alta turbidez en la fuente.

El ingeniero explicó que Aguas Kpital asumió la operación de la primera fase del Acueducto Metropolitano, que corresponde a las obras que incluyen el suministro del Sistema de Bombeo Río Zulia - Captación Pileta Sello Termotasajero (Subproyecto 1), que significa en la práctica el plan de contingencia “en caso de que falle algo en la captación del Pamplonita, por decir que se dañe un tubo, que el agua se contamine por ejemplo con petróleo o que se baje mucho el caudal”.

Carlos José Ibarra Rodríguez, subgerente general de la Empresa de Servicios Públicos, EIS Cúcuta, explicó que si bien es cierto que ha habido reducciones en el caudal del Pamplonita también es cierto que en algunas zonas de la parte alta o zona montañosa ha llovido, lo que permite que baje el caudal suficiente como para mantener la producción de agua del acueducto.

Agregó que la preocupación es más a mediano plazo en razón a que el cambio climático le suma una reducción por calentamiento de producción hídrica y lo otro tiene que ver con la actividad humana, especialmente cuando el agua del río se usa para riego en temas agrícolas.

Así mismo, por la fortuna de contar con el Subproyecto 1 del Acueducto Metropolitano, que entraría a suministrar unos 905 litros por segundo, en caso de requerirse, a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de El Pórtico. La producción actual de El Pórtico es de 1.949 litros por segundo, es decir que en suma se tendrían 2.804 litros por segundo para un pleno abastecimiento.

“El agua que no se recibía en la planta de El Pórtico que hace la captación en el Pamplonita, no se podía reemplazar en el pasado. Hoy con el subproyecto del citado acueducto, se puede enviar agua desde el río Zulia hasta El Pórtico y producir el caudal que se necesite de acuerdo a la demanda en el momento determinado, por lo que no habrá un impacto fuerte ya que se tiene asegurada la contingencia”.

El experto dijo que todos los planes, programas y proyectos para conservar, proteger y recuperar los bosques mediante la reforestación, se deben implementar de inmediato, porque son los que garantizan impactos estructurales, es decir impactos de mediano y largo plazo.

“Lo que hoy nos está afectando el clima, es porque hace 10, 15 o 20 años no se sembraron árboles. Entonces se debe reconocer que arriba en la montaña es donde se genera el agua que abastece nuestros ríos y nuestros acuíferos, y si no hacemos nada aquí que es donde más nos beneficiamos -porque el agua para consumo humano no tiene precio y no tenerla es impensable- se tendrán problemas a futuro, porque ese valor es toda la gestión que se haga para que tengamos nuestros bosques y nuestros ríos sanos”, puntualizó Ibarra.