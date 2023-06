Transportadores de carga, inconformes con tarifas del peaje de Pamplonita

'No son de la provincia'

Darío Parra, líder de los transportadores de carga pesada de la provincia de Pamplona y quien forma parte de las mesas de diálogo con el gobierno, manifestó que, efectivamente, no se tuvieron en cuenta a otras zonas del departamento, porque los perjudicados directamente con la instalación del peaje de Pamplonita son ellos.

Entérese: Aproveche la prima de mitad de año para la compra de vivienda

“Ocaña no pertenece a la provincia, entonces por eso no se incluyó y lo que sabemos es que el gobierno no está dispuesto a negociar eso”, dijo Parra.

Y es que, de acuerdo con lo pactado en las mesas de concertación, para los vehículos de carga pesada de la provincia aplicarán las mismas tarifas del peaje Los Acacios.

En este sentido, los vehículos de categoría 3 (camiones de 3 y 4 ejes), categoría 4 (camiones de 5 ejes) y categoría 5 (camiones de 6 ejes) pagarían $21.600, $27.900 y $31.800 respectivamente al pasar por el peaje de Pamplonita.

Pero los transportadores de carga pesada de otras zonas del departamento y del país sí tendrían que pagar las tarifas plenas que, según la Resolución 0000586 del 2017 irían desde los $26.100 hasta los $54.300.

Más información: Prohíben excavaciones de tierra por ola invernal en Ocaña

Parra indicó que si los transportadores de carga pesada cumplieran con la norma del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (Sice-Tac), el valor de los peajes no sería un inconveniente.

Esto, teniendo en cuenta que el Sice-Tac es un sistema de información que permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características propias de cada viaje: tipo de vehículo, tipo de carga, origen/destino, horas estimadas de espera, cargue y descargue, así como los costos variables que se generan por la movilización del vehículo, entre esos, los peajes.

“EL problema es que la mayoría de los despachadores y generadores de carga no cumple con ese requisito en Norte de Santander, que es incluir el costo de los peajes en la tabla del Sice-Tac para saber realmente lo que se gasta. Aquí cobramos lo que queramos y muchas veces por irnos rápido entonces aceptamos lo que nos ofrezcan a muy bajo costo y por eso no es rentable pagar tantos peajes si no recibimos realmente lo que es”, detalló Parra.

Le puede interesar: Financiación de intercambiador de Pinar del Río está asegurada

El líder precisó que hoy tendrán una reunión virtual con el Ministerio de Transporte, en la que esperan tocar el tema de las tarifas para el transporte de carga pesada, con el fin de obtener otros beneficios para los camiones de seis ejes o más.