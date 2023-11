Villa del Rosario mendiga agua

Ayer en horas de la mañana, habitantes de la parte norte de Villa del Rosario decidieron bloquear las calles por la falta de soluciones para contar con el servicio de agua potable en sus viviendas de manera continua.

La primera manifestación se dio en la Autopista Internacional y fue convocada por administradores de condominios y presidentes de Juntas de Acción Comunal de barrios aledaños, quienes agarrados de las manos buscaron cerrar la vía.

La falta de agua, el pago de facturas, los horarios de recargo nocturno, la compra de agua en carros cisternas y la poca respuesta por parte de Aqualia, entidad prestadora del servicio, fueron los motivos por los cuales salieron a protestar.

Lea además: Desbloqueado el Anillo Vial Oriental: ya hay paso vehicular tras protesta en Navarro Wolff

“La gente está cansada, hay conjuntos que tienen en estos momentos 27 días sin agua potable, otros con 20, 23, 25 y es increíble que Aqualia mande un carrotanque y la comunidad tenga que llenar baldes y si usted no tiene se queda sin nada”, expresó Roger Medina, administrador del conjunto Verona.

Asimismo, la comunidad señaló que en las viviendas viven adultos mayores y que para ellos es muy difícil recoger el líquido. “Lo ideal es que nos llenen el tanque completo, ellos tienen mangueras, qué le cuesta subir y hacerlo”, afirmó Nasly Ardilla, habitante de Portal de los Alcázares.

El segundo bloqueo fue en el anillo vial oriental, cerca al barrio Navarro Wolf que, según su misma comunidad, llevan entre 20 días y tres meses sin el preciado líquido y que a pesar de eso, deben pagar facturas entre $40.000 a $80.000 pesos.

También señalaron que no pueden cocinar, ni bañarse, ni mucho menos lavar sus ropas y enviar a los niños a estudiar, pues tienen sus uniformes sucios y de paso, el jardín de la zona se encuentra grave de sanidad por la situación.

“Hay muchos que creen que somos pobres, no señor, tenemos planes de internet de $90.000, pagamos $70.000 de luz con aseo de $20.000 y aún bregamos con el agua, ya no aguantamos más (…) Me toca irme hasta Boconó e incomodar a mi hermana para asearme y traer agua a mi hogar”, dijo un rosariense del sector.