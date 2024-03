6 de cada 10 colombianos sufren de sensibilidad dental y no lo saben

La sensibilidad dental es una condición en la que se experimentan molestias temporales en los dientes asociada a ciertos estímulos. Este síntoma es frecuente y tiende a desarrollarse gradualmente con el tiempo, principalmente a causa del desgaste del esmalte y a la retracción de encías. Una señal importante, y que muchos ignoran, es experimentar incomodidad al momento de consumir bebidas o alimentos fríos, calientes, dulces o ácidos. Se puede sentir como un corrientazo, punzada o destiemple en uno o más dientes.

Evitar esta condición aumenta el riesgo de mala higiene oral, llevando a acumulación de placa bacteriana, afectando la calidad de vida de las personas impactando significativamente su día a día al ocasionar dolor, limitación funcional e incapacidad física y psicológica si se llega a una periodontitis. De acuerdo con lo anterior, en el último año, seis de cada 10 colombianos declararon haber sufrido sensibilidad. Así lo demuestra una encuesta realizada por The Health Hub y Haleon, que sugiere que más de la mitad de los participantes acudieron a un experto por síntomas asociados.

“La mayoría de las personas con sensibilidad no son plenamente conscientes de su condición. De hecho, muchos cambian sus hábitos alimenticios afectando su vida y sus gustos enfriando el café, evitando bebidas frías o tomándolas con pitillo, dejando de lado lo que más les gusta. Esto se refleja en el reporte donde más del 50% de los encuestados reconocen tener dientes sensibles, y un tercio de ellos afirman que esta molestia no es lo suficientemente frecuente para hacer algo al respecto, sin tener presente que puede complicarse y evolucionar a una gingivitis o periodontitis cuando se limita el cepillado gracias a la incomodidad que sienten al hacerlo, esto puede llevar en algunos casos a un compromiso mayor”, afirma Rodrigo Santacoloma, director médico de Haleon Colombia.

En términos generales son diversos los problemas asociados a la sensibilidad dental de los colombianos, por lo que, estas son las dos causas más comunes del por qué se sufre esta condición:

Desgaste del esmalte de los dientes. El esmalte es la capa externa y dura del diente que, a pesar de ser una de las más fuertes del cuerpo, puede erosionarse gradualmente con el tiempo por sufrir de bruxismo, realizarse blanqueamientos constantes, tener una mala técnica de cepillado y por la ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar o ácidos.

Retracción de las encías. Las raíces son la parte del diente que va dentro de la cavidad ósea y pueden verse afectadas por cepillarse inadecuadamente, por ejemplo, con mucha fuerza llevando a la retracción. La sensibilidad es el primer síntoma que se observa debido a que el soporte interior de las raíces y los nervios quedan expuestos.



“Considerando que en 2023 el 83% de los encuestados experimentaron al menos una afección oral, desde Haleon hacemos un llamado a la población con ocasión al día mundial de la salud oral para que adopte medidas preventivas. Si sufre de síntomas de sensibilidad, la solución es tan sencilla como cambiar la crema regular por una especializada como Sensodyne, que además de ser recomendada por odontólogos, es de uso diario y cuenta con un amplio portafolio que aparte de aliviar la sensibilidad brinda otros beneficios como, protección contra caries, aliento fresco y cuidado de encías, entre otros. El autocuidado, así como el tratamiento temprano y la concientización son fundamentales”, afirma Andrea Gomez, directora de Marketing de Haleon Colombia.

Según un reciente estudio realizado por The Economist Impact y Haleon en diferentes países, el autocuidado, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la salud oral genera ahorros económicos cuando se valora su impacto en la salud de las personas. Las estimaciones mundiales de los costos directos de tratamiento de enfermedades bucodentales no transmisibles prevenibles ascienden a 500.000 millones de dólares anuales. Además, señala que tan solo el 23% de la población tiene acceso a servicios de salud bucal, resaltando la importancia de un enfoque preventivo.

Una mejor higiene oral reduce el riesgo de enfermedad periodontal. Se estima que alrededor del 7% de las personas mayores de 20 años sufren pérdida de dientes, lo que suele ser consecuencia de caries graves y enfermedades en las encías. Esto también se asocia a las dificultades en la vida social y repercute negativamente en las relaciones personales y profesionales, debido al mal aliento y a los cambios de fisonomía de los dientes afectados por este padecimiento. En el Mercado hay soluciones para tratar los molestos síntomas de la sensibilidad, como Sensodyne que alivia y brinda una protección diaria, con el cepillado regular 2 veces al día.

“Como empresa que brinda una mejor salud diaria con humanidad, en Haleon enfatizamos sobre la importancia de la orientación en la búsqueda de opciones, entendiendo que el 30% de los encuestados no consideran que su afección sea lo suficientemente grave como para ser tratada. El sentir corrientazos en los dientes así sea leve ya es un síntoma para prestar atención y considerarlo un problema de salud debido a que no tiene reversa, porque el esmalte del diente no se regenera, por este motivo, es esencial que comprendan la importancia de esta sintomatología, eviten hábitos perjudiciales y tengan visitas regulares al dentista. Un mal cuidado no sólo afecta el bienestar físico, sino que también influye significativamente en su calidad de vida”, agrega Antonio Hernández Villarreal, Presidente de Haleon Colombia.

La OMS define la salud bucodental como "el estado de la boca, los dientes y las estructuras orofaciales que permite a las personas realizar funciones esenciales como comer, respirar y hablar, abarcando dimensiones psicosociales como la confianza en sí mismo, el bienestar y la capacidad de socializar y trabajar sin dolor, incomodidad o vergüenza”.

Este es un componente esencial de la salud general y no debe considerarse de forma aislada. Las afecciones de este tipo, como las enfermedades graves de las encías y la pérdida masiva de dientes, están relacionadas con otros padecimientos como las enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes, artritis, apnea obstructiva del sueño y el cáncer.

