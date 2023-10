Cruz Verde suspende a EPS Sanitas suministro de medicamentos fuera del plan básico

La gestora farmacéutica Droguerías y Farmacias Cruz Verde informó este lunes que, debido a la deuda que tiene la EPS Sanitas con esa empresa, a partir del próximo miércoles 15 de noviembre dejará de suministrar medicamentos que no hacen parte del Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los afiliados de esa aseguradora.

Por medio de un comunicado de prensa, Cruz Verde anunció que la cartera adeudada alcanza la suma de $400.000 millones por cuenta del no pago de Presupuestos Máximos, que son los recursos para cubrir los servicios y tecnologías en salud (incluidos medicamentos) que no son financiados con la unidad de pago por capitación (UPC).

“Tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes planteadas a la EPS Sanitas para generar un pago de la cartera adeudada, a la fecha, no ha sido posible su saneamiento”, dice el comunicado.

En ese sentido, Cruz Verde afirmó que no ha recibido de esa EPS un plan de pago y que ha desatendido los acuerdos a los que se había comprometido: una “situación que hace insostenible el suministro desde las perspectivas financiera, legal y técnica”.

Por eso, la gestora farmacéutica afirmó que ha asumido estos costos, “lo cual ha implicado enormes esfuerzos para sostener la continuidad de los servicios esperando siempre la construcción conjunta de una solución que garantice los tratamientos de los usuarios”.

Consecuencia de esto, Cruz Verde asegura que no ha podido pagar a los laboratorios fabricantes e importadores, lo que ha “generado bloqueos en el abastecimiento de productos por parte de algunos de ellos”.

“Como consecuencia, en la actualidad Cruz Verde no cuenta con disponibilidad para la dispensación de algunos productos como es el caso de pañales, suplementos nutricionales, medicamentos vitales no disponibles, entre otros insumos No PBS a los afiliados de EPS Sanitas”, se lee en el documento.

Posteriormente, esa compañía del sector salud dijo que tras “agotar múltiples y extensos espacios de acercamiento para el pago de la cartera adeudada por Sanitas (...), se ve imposibilitado para continuar realizando el suministro de medicamentos, insumos y tecnologías No PBS de carácter ambulatorio a los afiliados de dicha EPS a partir del 15 de noviembre”.

Finalmente, Cruz Verde advirtió que esta medida solo “tiene alcance en relación con Sanitas EPS” para que la dispensación a clínicas y a otras entidades clientes pueda continuar operando con normalidad.

Y también recordó que le ha expuesto al Gobierno nacional “la intención de continuar haciendo parte del sistema de salud en el largo plazo y de seguir fortaleciendo la operación local”.

