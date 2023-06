Para dejar de fumar no es necesario empezar a vapear

Dependiendo de la ubicación geográfica, más del 50% de los tumores malignos del pulmón son secundarios a la exposición al humo de cigarrillo, sobre el cual se conoce que es el principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad.

De acuerdo con Lucía Viola, neumóloga y miembro del programa de detección temprana de la Fundación Neumológica Colombiana y la Fundación CTIC “El consumo de cigarrillo no solo condiciona la aparición de cáncer de pulmón, también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como infartos al corazón, aneurismas e hipertensión.

En relación con el aparato respiratorio, es un factor de riesgo para la aparición de asma, fibrosis pulmonar y otras enfermedades fibrosantes del pulmón, enfisema pulmonar con o sin EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica.

Si bien estos efectos dañinos a la salud son ampliamente conocidos, también es cierto que muchas personas optan por hacer una transición para dejar de fumar completamente y eligen usar vapeadores, ignorando que estos “son una fuente de exposición a sustancias con potencial carcinogénico, promueve daños en las células, afecta la respuesta inmune normal y, en altas dosis, el desarrollo normal de los fetos” tal como lo revela un estudio realizado por el Semillero de Investigación Epigenética y Cáncer Pulmonar de la Pontificia Universidad Javeriana.

José Luis Blanco, médico especialista en medicina interna y neumología, asegura que es un mito que el cigarrillo electrónico no sea nocivo para la salud, “realmente no hay ninguna condición que nos haga pensar que es menos nocivos o no nocivos, por el contrario, tienen daño a mediano, corto y largo plazo, por lo que deben evitarse en lo posible”.

Lea también: Lo hirieron a balazos en un lavadero de carros de El Escobal

Por su parte, la neumóloga Lucía Viola, indica que existen estudios que demuestran que “el cigarrillo electrónico también genera cambios en los tejidos que se exponen a la combustión del mismo, no existen asociaciones médicas que recomienden su uso para lograr el abandono o cesación del consumo de cigarrillo convencional y tampoco reduce el daño”.