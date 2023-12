Rutinas de ejercicio para estar en forma en estas festividades

En esta temporada, donde la alegría y la comida abunda, es esencial recordar la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable, seguir una rutina de ejercicios y buenos hábitos alimentarios durante la temporada navideña y las vacaciones es fundamental para mantener la salud física y mental.

Además de ayudar a equilibrar el consumo de calorías, el ejercicio libera endorfinas que reducen el estrés y mejoran el estado de ánimo, proporcionando una valiosa herramienta para enfrentar las demandas emocionales de la temporada.

La actividad física no solo contribuye al bienestar general y mejora la energía, sino que también tiene un impacto positivo en la salud física a largo plazo. De esta manera, mantener la motivación y disciplina cumple un papel fundamental en estas épocas de festividades, “No es necesario suspender por completo sus rutinas durante las festividades; anoten en una libreta su compromiso de mantenerse activos, incluso si significa realizar ajustes. En lugar de ir al gimnasio, consideren caminar con la familia, reduciendo tal vez la duración, pasando de una hora a 30 minutos. La clave es hacer un compromiso real, ya que con frecuencia, aquellos que dejan de hacer ejercicio tienden a prolongar esa pausa durante varios meses. Mantener una rutina adaptada a las circunstancias navideñas no solo preserva la actividad física, sino que también contribuye a un bienestar sostenible a lo largo del tiempo". afirma la doctora Rocío Medina, Vicepresidenta y miembro del Consejo Consultor de Herbalife.

Por otro lado, es comprensible el querer probar todas esas delicias culinarias que solo se preparan en estas fechas, sin embargo, lo recomendable es comer con moderación, “No te engañes diciendo que todos los excesos los bajaras en enero, sé moderado, prueba de todo, pero no en exceso. Un tip que puede ayudar es no llegar con hambre a las reuniones y fiestas, tomarse un batido de proteína antes de salir de casa permitirá llegar con mayor sensación de saciedad al momento de la comida, además, procura no tomar bebidas alcohólicas ni consumir exceso de bebidas azucaradas como refrescos, elige en su lugar opciones que tengan menos calorías y carbohidratos como el agua, agua saborizada con Aloe, frutas, pepino o menta, té frío, entre otras para mantenerte hidratado” afirma la Dra. Medina.

Teniendo en cuenta lo anterior, conozca las opciones de rutinas de ejercicio para que puedan realizar durante estas festividades:

1. Rutina Suave: "Bienestar Inicial”: Recomendable para las personas que buscan comenzar una vida más activa.



● Caminatas relajantes: Al menos 30 minutos al día, esto ayudará no solo a fomentar el bienestar físico, sino que también brinda numerosos beneficios para la salud mental y emocional, reduce el estrés, mejora el estado de ánimo y aumenta la sensación general de bienestar. ● Estiramientos Suaves: Dedicar tiempo a estirar y relajar los músculos, al menos 30 minutos, abrirá paso a la flexibilidad y el bienestar físico.





2. Rutina Media: "Energía Equilibrada": Para aquellos que desean un desafío moderado que promueva el equilibrio entre fuerza y resistencia, incluye:



● HIIT (High Intensity Interval Training): Este enfoque no solo proporciona beneficios cardiovasculares, sino que también puede resultar eficaz para quemar calorías, mejorar la resistencia y aumentar la capacidad aeróbica en un período de tiempo más corto en comparación con los entrenamientos tradicionales de intensidad moderada. ● Entrenamiento de Fuerza: Incorporar ejercicios de fuerza utilizando nuestro propio peso corporal o pesas ligeras. ● Andar en bicicleta: Puede ser una actividad relajante y compartida, hacer tours en bicicleta es una forma de mantenernos activos. ● Hacer bici estacionaria: También es un gran ejercicio, media hora al día puede ser una excelente opción.



3. Rutina Alta: "Desafío Integral": Dirigida a aquellos que buscan un entrenamiento más intenso y desafiante, personas que gustan del gym, natación, ciclismo, carreras, los ejercicios de mayor intensidad ayudarán a desarrollar y mantener la musculatura y resistencia. Entre los ejercicios principales se incluyen:

● HIIT de Alta Intensidad: Realizar intervalos de ejercicios intensos seguidos de cortos períodos de descanso. ● Ejercicios pliométricos por 30 minutos: Son una excelente opción debido a su capacidad para desarrollar fuerza, mejorar la potencia muscular, aumentar la quema de calorías, involucrar múltiples grupos musculares, mejorar la coordinación y agilidad, estimular el sistema nervioso central y reducir el riesgo de lesiones al fortalecer músculos y articulaciones, entre los ejercicios se incluyen burpees, sentadillas con saltos, saltos en cajón, flexiones de brazos con palmadas, sprints, entre otros.. ● Salir a correr en lugares nuevos: Es una forma motivante para mantener un buen peso y condición física, mientras se conoce un nuevo lugar.