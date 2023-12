¿Qué se puede reciclar y qué no en época navideña?

El consumo de papel y cartón se dispara en la recta final del año, una época de gran actividad económica, durante la cual es importante saber separar los residuos correctamente.Pero ¿qué se puede reciclar y qué no? La Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI te cuenta los tips para hacerlo de forma correcta, práctica y rápida.

Isabel Cristina Riveros, directora de este gremio que agrupa a los principales productores de pulpa, papel y cartón del país, señala que es importante entender qué se puede reciclar y qué no, para reducir la cantidad de residuos que se envían al relleno sanitario, así como mantener el ciclo sostenible del papel y el cartón, a través de la recolección de la mayor cantidad de residuos con la calidad necesaria para ser aprovechables. “La contaminación en el reciclaje se refiere a cualquier elemento presente en el papel y el cartón, que no debería estar ahí porque limita su reciclabilidad. Esto puede deberse al ‘wishcycling’, que es cuando depositamos un residuo que puede ser contaminante, solo por la esperanza de que sea reciclable”.

Estos son los 10 productos estrella de papel y cartón de la temporada navideña y de fin de año. Aprende a identificarlos y reciclarlos correctamente con estos prácticos consejos:

1. Papel de regalo:es una estrella en estas fechas, y en Colombia, está hecho principalmente de estraza o papel kraft. Esto no solo le da un toque premium, sino que también es 100% reciclable. No importa si es colorido, si tiene estampados o si está roto, no dudes en separarlo del resto de los residuos.Algunas empresas reciclan el papel oscuro con impresiones, ya que no tiene restricciones y es repulpable como el papel bond. Sin embargo, los papeles metalizados o de seda no entran en la lista de reciclables.

2. Desperdicio de alimentos: los residuos como el de la última porción de pizza que quedó en la caja, propician el desarrollo rápido de moho, amenazando con contaminar el papel en el proceso de reciclaje. Así que no separes para el reciclaje papel o cartón impregnado con restos de comida, porque estos debilitan las fibras del papel, acelerando su descomposición y volviéndolo inutilizable.

3. Cartón corrugado: es el que tiene dos capas de papel lisas y una capa ondulada en el medio. Es el más usado para empacarmercancías, incluidos alimentos, electrodomésticos y juguetes, principales productos que se adquieren en esta temporada. Evita usarlo como candelabro o quemarlo, más bien sepáralo para el reciclaje.

4. Papeles de imprenta y escritura: el cierre de año incluye el cambio en archivo en las oficinas y de libros y cuadernos de los estudiantes, por ello es importante separar para reciclar elpapel de oficina, las revistas, el correo impreso, los cuadernos y libros.

5. Tubos de snacks:hay papas o productos similares que vienen en tubos que parecen de cartón, pero debes saber que realmente son de una mezcla de materiales, como plástico y aluminio, que no se pueden separar del cartón, lo que los hace no aptos para el reciclaje convencional.

6. Vasos de papel o cartón:son resistentes al calor y las fugas gracias a su capa de recubrimiento de plástico, la cual puede ser removida y luego incorporado al ciclo de reciclaje para fabricar pañuelos faciales.

7. Bolsas de compras:muchos almacenes y tiendas de cadena ofrecen bolsas de papel para llevar tus compras a casa, algunas de ellas incluso vienen con diseños alusivos a esta bonita época del año que te evitan tener que comprar papel de regalo. Recuerda que estas también te servirán para reunir el papel y cartón de desecho para llevarlos al contenedor del reciclaje destinado para tal fin.

8. Pañuelos y toallas de papel: estos definitivamente no se reciclan porque suelen estar en contacto con alimentos, fluidos corporales y suciedad, así que van directamente con los residuos no aprovechables.

9. Toallitas húmedas:dile adiós al dilema de las toallitas húmedas. Nada de reciclaje ni tirarlas al inodoro. Después de usarlas, apunta al contenedor de basura común.

10. Papel encerado y de horno:su capa de silicona lo hace incompatible con las máquinas papeleras, por lo cual no debería incluirse con los residuos aprovechables.

