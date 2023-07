Bogotá y Caracas están divorciados de la realidad fronteriza: académicos del Táchira

Académicos del Táchira que integran el Centro de Estudios e Integración de la Frontera, Académico y Empresarial (Cefae), tras varios meses de análisis, han diagnosticado a la zona fronteriza y plantean soluciones para el desarrollo de ambos territorios (Táchira y Norte de Santander), dentro del marco de diálogos y políticas públicas.

“Tenemos que resolver esos problemas que están sufriendo los productores de tabaco, tenemos que ayudar a la gente que trabaja con marroquinería, qué pasó con esos zapatos y bluyines que se producían en Cúcuta”, dijo el académico de la Universidad Nacional

Experimental del Táchira (Unet), Gerson Cárdenas, quien realizó un llamado a deponer la miopía, la particularidad e individualidad.

El vicerrector de la ULA, Omar Pérez Díaz, apuntó que son las universidades del estado Táchira que en este momento están analizando el transcurrir de la frontera, a fin de concretar objetivos.

“El problema no solo es económico, nosotros entendimos que lo económico es esencial y fundamental, e incorporamos a Fedecámaras, pero también está la parte cultural, salud, educación, la falta de convenios y tratados en materia de educación”, refirió.

Pérez señaló que por ahora detectan que Bogotá y Caracas se encuentran divorciados de la realidad de los tachirenses y de la gente de Norte de Santander.

Pavel Rondón, profesor de la ULA y exembajador de Venezuela en Colombia, explicó que la presidencia de Gustavo Petro, significó un cambio para las relaciones, de un momento de enfrentamientos entre el presidente Nicolás Maduro e Iván Duque, cada 15 días. No obstante, en los casi 200 días de gobierno de Petro, han sostenido cinco reuniones con Maduro, sin mayores resultados de esas conversaciones. Mientras que Chávez sostuvo 17 reuniones con el gobierno de Pastrana, dos de Uribe y dos de Santos.

Algunos problemas de la frontera se derivan del excesivo centralismo de Caracas y Bogotá, rasgos de xenofobia a ambos lados de la frontera, hechos que se notan con los tratamientos a los taxistas en ambas regiones. Además, existe un bajo dominio de la frontera por los dirigentes, que hablan del tema sin dominarlo, puntualizó Rondón.

El otro aspecto está relacionado con la moneda, ya que no existe una tasa de cambio establecido, sin importar con que las personas prefieran realizar sus pagos, destacó.

La frontera, que comprende a todo el Táchira, carece de una infraestructura vial, cuya carretera que conduce a San Antonio ya tiene 98 años de inaugurada, y hasta la presente fecha permanece igual.

Adicional, resaltó que no hay una calificación determinada para la frontera, en vista que en el pasado se habló de zona franca, zona metropolitana y hasta metrópolis (la cual no puede haber porque no se está hablando de una sola ciudad, sino que involucra a dos), o zona metropolitana, lo cual se genera mucha confusión.

El Cefae pretende aglutinar y agrupar a todos los sectores que hacen vida en la frontera, con miras de lograr una vía de desarrollo, no solo crecimiento, donde no solo se hable de lo económico, sino de lo educativo, cultural y espacios vinculados a los oficios, ya que el parque industrial de la frontera requiere ser redimensionado.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

