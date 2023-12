Habrá garantías de seguridad para que los colombianos visiten la Feria Internacional de San Sebastián: alcalde de San Cristóbal

Para afianzar la integración entre Colombia y Venezuela, las autoridades venezolanas trabajan en mejorar sus medidas de seguridad para los colombianos que visitan el estado Táchira, comunicó a La Opinión el alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano.

Apuntó que pese a que las cancillerías trabajan en la propuesta para que los colombianos ingresen al estado sin sellar pasaporte, esta medida ya se comenzó a adoptar y se ha flexibilizado el paso a través de los puntos de control cuando viajan tanto como de pasajeros como en sus vehículos.

"El colombiano podrá circular en todo el territorio tachirense con solamente su cédula, e incluso pueden traer sus vehículos con la permisología que corresponde", detalló Zambrano, tras sostener una reunión con el cónsul de Colombia en San Cristóbal, David Haddad Clavijo.

La primera autoridad civil de la capital del Táchira dijo que "estamos garantizando que todos los colombianos que vengan a la Feria Internacional de San Sebastián (Fiss), por supuesto, tenga la tranquilidad y cualquier situación que se presente, la vamos a trabajar con el Consulado de Colombia para poder recibir cualquier denuncia de maltrato o atropello de cualquier funcionario policial o militar".

Destacó que desean recibir a los turistas extranjeros y que vivan la experiencia de los eventos que se dan en el mes de enero, como los desfiles, elección de la reina, la gastronomía y la apertura del único hotel cinco estrellas de la región.

"Queremos enfocarnos en esa política de buen turismo y demostrar que somos la ciudad de la cordialidad", añadió.

Realizarán un seguimiento con la Zona de Defensa Integral (Zodi- Táchira) para verificar cualquier irregularidad con los extranjeros, señaló el alcalde, y serán bien severos en las acciones a tomar, porque no se pueden permitir empañar la integración de los países hermanos.

Zambrano también comentó que ya han eliminado varias alcabalas en la ruta de San Cristóbal a San Antonio, pero declaró que todavía hay algunas que no tienen sentido cuando ya existen retenes previos.

Por su parte, el funcionario consular, David Haddad, expuso que existe un temor por parte de los colombianos en acudir a San Cristóbal, el cual asegura no tienen por qué sentirlo, ya que el Consulado está trabajando en ofrecer esa sensación de tranquilidad, "ese temor piérdanlo, en San Cristóbal no hay atracos, no hay asesinatos, ni sicariatos".

Refirió que la ciudad es segura, que ofrece buena gastronomía y hoteles. De allí que invitó a los nortesantandereanos a visitar las próximas ferias, y subrayó que es una oportunidad de oro para que los empresarios colombianos expongan sus productos, a fin de sacar de la depresión económica a las dos regiones fronterizas.

Algunos empresarios colombianos dedicados a la rama de la construcción, inmobiliarias, productos de manufacturas y hoteles ya han confirmado su asistencia a la Fiss en el Gran Pabellón Colombia, agregó Haddad.

Anggy Polanco / Corresponsal La Opinión

