Transportistas venezolanos frente a obstáculos burocráticos para operar en Cúcuta

El transporte público venezolano binacional, tanto taxis, buses como cinco puestos, ya comenzaron a gestionar los requisitos para que se reactive el ingreso y movilización de las unidades a través del departamento Norte de Santander y su terminal, a través del Área Metropolitana Cúcuta.

Pero, a casi mitad del mes de enero, los transportadores venezolanos no han podido renovar los respectivos permisos para ingresar a la capital nortesantandereana, pese a que iniciaron dichos trámites desde principios del mes de diciembre del año pasado.

Celestino Moreno, presidente del Sindicato Único de Transportistas de la Frontera, refirió que las líneas legalmente constituidas son las que vienen enfrentando dicho obstáculo, mientras que otros transportes que no están autorizados por el Ministerio de Transporte y tampoco entran dentro del Convenio de Tonchalá, sí recibieron permisos a tiempo para operar desde Táchira y Mérida hasta la capital norteantandereana.

Pero ahora, dijo Moreno, les están solicitando un requisito adicional denominado: revisado preventivo, que es desarrollado en los sitios en donde realizan el técnico-mecánico, pero para cumplir con este paso deben llevar una carpeta con requisitos por cada unidad, así pertenezcan a una misma empresa.

"Mejor dicho, nos están haciendo la vida imposible, no sé cuál es el interés. Sin temor a equivocarme, tras de esto hay algo", expresó el transportista, pues no descarta que detrás de esta serie de requisitos estén políticos o empresarios que han asomado la idea de crear un transporte masivo con capitales mixtos colombo- venezolano.

Moreno expresó que no entiende por qué el transporte binacional no vuelve a depender del Ministerio de Transporte y las cancillerías, que son los organismos que tienen competencia en esta materia, ya que desde hace 70 años de estar operando, no habían tenido este tipo de fallas.

Fue a partir de esta semana que la municipalidad de Cúcuta comenzó a recibirlos, pero ven que existe un desorden con los documentos, con errores en los nombres de los propietarios de las unidades, agregó Moreno.

Por tanto, todavía es incierto saber cuándo concluirán los trámites para la renovación de permisos y este próximo lunes deberán acudir a la AMC, nuevamente.

"Pedimos a las autoridades del AMC que nos den explicaciones sobre cómo esas líneas entraron al terminal porque son las únicas que están laborando y no están dentro del tratado", aseveró el representante del sector transportista.

Por otro lado, Javier Velazco, representante del gremio de taxis de la frontera del Táchira comentó que les están girando instrucciones a pagar montos adicionales, teniendo todo vigente, a excepción de la certificación, que se supone que lo emiten de acuerdo con el ABC.

"Al parecer, el alcalde de la ciudad de Cúcuta no tiene conocimiento con lo que está pasando y hay un malestar inmenso, estamos convocando a una reunión para expresarnos a través de la prensa", añadió.

Del mismo modo, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Palencia, realizó un llamado al gobierno de Colombia y Venezuela para que se aboquen a dar respuesta a los transportistas transfronterizos, ya que no los dejan entrar a Cúcuta pese a que cumplen con las pautas giradas al inicio de la apertura de frontera.

"El Área Metropolitana les está dando otras pautas y otros requisitos, lo que impide que nuestros transportistas ingresen al terminal de Cúcuta a cargar pasajeros", señaló.

Dijo que son 13 empresas de transportes que están enmarcadas dentro del Acuerdo de Tonchalá, pero se nota que las autoridades de Colombia quieren incumplirlo, "pero cuando Venezuela vivía su época dorada aceptaron las condiciones del país".

Exhortó a las cancillerías a resolver este problema, que no es competencia de la AMC, porque, a su juicio, privan intereses de taxistas del Norte de Santander y otras empresas, que no quieren que se reactiven las líneas transfronterizas.

Palencia no descarta que haya incluso intereses de políticos y empresarios para beneficiar a un grupo de transportistas y perjudicar a las empresas tradicionales.

Anggy Polanco / Corresponsal en Táchira

