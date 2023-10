App que transforma su foto en la de un estudiante de los años 90: una moda peligrosa

No obstante, recuerda que por eso es esencial, con las redes sociales y todas las app que tenga descargadas en su celular, el conocimiento de lo que ha permitido, “algunas redes, por ejemplo, no acceden a todas sus fotos y no significa que eso sea bueno, porque al final también hay que tener en cuenta qué se publica en redes. Si todos los días publicas fotos suyas, pues da lo mismo, ya tienen una imagen suya y la pueden recrear”.

Es que este tipo de herramientas usan Inteligencia Artificial (IA) para hacer las modificaciones en las fotos, hacerlo viejo, joven, una foto de los 50 y 80, “eso lo que hace es alimentar las IA con lo que ya se han generado ataques cibernéticos gubernamentales, con la modalidad de Deepfake —combinación de dos conceptos, el de aprendizaje profundo (deep learning) con lo falso (fake)— en donde lo que hace la IA es tomar todas tus fotos y regenerar tu rostro en un video”. Eso sucedió, por ejemplo, a comienzos de la guerra de Ucrania cuando a través de una videollamada con IA suplantaron a un político, detalló el experto en ciberseguridad.

Espitia recalca que así como la IA puede generar cosas buenas, puede general las no tan buenas, como esos videos falsos. “Imagina que tú salgas en videos que nunca hiciste”.

El otro problema es que las fotografías, en su mayoría, contienen datos de geolocalización, “a punto de fotografías se puede generar un mapa de dónde has estado, con solo leer los datos de los tags, son datos que no necesariamente quisieras entregar”, añade el experto.

