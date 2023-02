De esta forma puede ir a citas seguras por medio de una aplicación

Hoy en San Valentín, uno de los días más lindos del año, pues el amor está en el aire, una gran oportunidad para los que ya llevan algún tiempo de soltería y que buscan que Cupido los fleche finalmente este año. En muchas ocasiones, los encuentros con amigos de amigos y demás métodos “a la antigua” no son tan exitosos para encontrar la media naranja, por lo que muchos recurren a las aplicaciones de citas.

De hecho, en Colombia, solo en el 2021, el 47% de internautas accedieron a sitios web o aplicaciones de citas con el fin de conocer a su próxima pareja, según reportó .co Internet y el Centro Nacional de Consultoría en su estudio “percepciones y uso del internet”. Así mismo, el estudio arrojó que del 47% de personas que utilizan estas aplicaciones, al menos el 83% de ellos consiguió conectar con alguien a través de la red. Esto especialmente en el Eje Cafetero (91%), los Santanderes (87%) y Bogotá (88%).

Sin embargo, al momento de relacionarse con desconocidos, hay que tener diversos aspectos para que sea un encuentro seguro, evitando que sea robado o pase algo que atente contra su vida, por eso, realme habla sobre los siguientes aspectos para tener en cuenta al momento de buscar pareja por internet y tener citas con desconocidos:

Hay que encontrar una aplicación confiable y segura

En las tiendas de aplicaciones hay varias opciones para conseguir pareja, lo mejor es escoger una que satisfaga las necesidades. Una de las más comunes es Tinder, que tiene más de 300 millones de descargas en el mundo y es la más utilizada, usarla es muy sencillo: en la página inicial se ven los perfiles de personas que cumplan las características de interés para el usuario (sexo, distancia y rango de edad). Si alguien le gusta, tiene que deslizar a la derecha o, en caso contrario, a la izquierda.

Por su parte, está Grindr, que es la aplicación más popular para personas LGTBIQ+ en el mundo, que usa un sistema de georreferenciación para mostrar a las personas cerca, por lo que se puede ir hablando con los usuarios para encontrar lo que se quiere.

Mientas que Bumble se diferencia por su forma de establecer relaciones pues únicamente las mujeres pueden iniciar una conversación, con el fin de confrontar los prejuicios que se tienen cuando ellas hablan primero, mientras busca ser un espacio más seguro.

Hay que conocer a la persona en digital

Esto quiere decir que cuando se empiece a conocer a personas por internet es bueno visualizar sus perfiles en redes sociales y conocerlo mejor en ese entorno, sin apresurarse a tener una primera cita hasta no sentirse totalmente seguro y con mayor confianza.

No olvidar al violinista

Este consejo no se refiere a que se lleve a otra persona a la cita, sino que es mejor tener a alguien cercano al que se le pueda contar dónde será la cita, a qué hora y con quién, para que esté alerta ante cualquier situación. Una muy buena idea es enviar la ubicación en tiempo real y estar en contacto con esa persona con las novedades de la cita.

Siempre es mejor un lugar público

La primera cita es la mejor para determinar el tipo de compatibilidad que se puede tener con una persona, pero también puede ser una oportunidad para aprovecharse de otras situaciones. Por eso, es mejor ir a un lugar conocido y concurrido de la ciudad, lo que dará mayor confianza, comodidad y tranquilidad no solo en cuanto a la seguridad sino en la cita en general.

Usar las herramientas de seguridad

Nunca está de más la precaución, por eso, en los dispositivos móviles, como los de realme, cuentan con la opción de realizar llamadas o envía SMS en situaciones de riesgo, para ello solo basta con presionar el botón de encendido del equipo por cinco veces, una vez realizada esa acción el dispositivo realizará la llamada de forma automática.

También se puede acudir a la opción de envío de un SMS que cuente con ubicación actual, fotos y grabaciones de audio del entorno del celular. De igual manera, esta función permite ejecutar una llamada directa a los números de los servicios de emergencia, como la línea 123.

No deja de ser una cita que hay que disfrutar

Las citas no son como una entrevista de trabajo, por lo que es bueno estar relajado y dispuesto a escuchar al otro. Ser honesto, autentico y mostrar la personalidad siempre será la mejor opción. Así que no hay que sentirse presionado para agradarle al otro, sin hacer nada que no se quiere o con lo que no se sienta totalmente cómodo.

“La tecnología es una gran herramienta, hasta para conseguir pareja; pero es muy importante saber que hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para que los encuentros y citas sean cada vez más seguras y que la tecnología también nos ayuda a lograrlo, por lo que conseguir media naranja de manera segura es muy posible”, afirma David Gutiérrez, gerente senior de relaciones públicas de realme para Colombia y Perú.

