Argentina se quedó con el primer puesto del Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup en Cúcuta

Colombia terminó el Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup con el objetivo cumplido: se clasificó a los Play-offs del Grupo Mundial, que se disputarán en noviembre.

El combinado nacional cosechó cuatro victorias ante Bolivia (3-0), Perú (2-1), Guatemala (3-0) y Chile (3-0), y cayó este sábado ante Argentina 3-0, absoluta número uno, quedando en el segundo lugar de la tabla.

Las dirigidas por Fabiola Zuluaga cayeron en sencillos con Yuliana Monroy, quien jugó su primer partido, y María Fernanda Herazo, y en dobles con Yuliana Lizarazo y María Paulina Pérez.

Bolivia y Guatemala descendieron al Grupo II Américas.

Yuliana Monroy debutó

Fabiola Zuluaga, tras asegurar la clasificación el viernes ante Chile, decidió rotar su estrategia y darle descanso a Emiliana Arango, raqueta número uno de Colombia en el torneo y quien ganó sus cuatro partidos.

En su reemplazo ingresó Yuliana Monroy, quien hizo su debut en la Billie Jean King Cup. La jugadora antioqueña, 681 del ranquin WTA, abrió la serie contra la Argentina de Mercedes Paz, enfrentándose a Martina Capurro (375).

Capurro, quien llegó a última hora a la selección gaucha tras la baja de Nadia Podoroska, acumulaba tres victorias y una sola caída ante Lucciana Pérez, la peruana que impresionó con cinco triunfos de cinco posibles.

La argentina fue completa dominadora del partido aprovechando el nerviosismo de la colombiana de 24 años. Le quebró todos sus saques y cerró un triunfo de 6-1 y 6-0 en un poco más de una hora.

“Estuve muy feliz de estar en cancha, pero triste porque no logre el punto. Entré nerviosa, lo dejé todo, pero los nervios no me dejaron hacer un poco más”, dijo Monroy, en atención a medios.

Herazo fue superada por Riera

María Fernanda Herazo (399) tuvo un duelo complicado ante Julia Riera (252), argentina que cerró la semana con un total de cinco victorias de cinco posibles gracias a un 6-3 y 6-2.

En el campo fue clara con su revés y aprovechó lo mejor de su derecha, ante una Herazo que sufrió un poco y no mantuvo el mismo ritmo de los partidos anteriores.

Lizarazo y Pérez cedieron

Yuliana Lizarazo, nacida en Cúcuta, y María Paulina Pérez, barranquillera, se consolidaron como una de las mejores parejas del campeonato. Cerraron su participación con cuatro triunfos y una caída.

Las colombianas, quienes fueron un atractivo del torneo por llegar como campeonas del WTA 250 de Monterrey, cayeron ante las argentinas Guillermina Naya y Berta Bonardi con parciales de 2-6, 6-1 y 6-1.

Tabla de posiciones:

1. Argentina (5 series ganadas)

2. Colombia (4 series ganadas)

3. Chile (3 series ganadas)

4. Por definir (Perú y Guatemala)

5. Por definir (Perú y Guatemala)

6. Bolivia (0 series ganadas)

Resultados:

Argentina vs. Colombia: 3-0

Martina Capurro vs. Yuliana Lizarazo: 6-1 y 6-0.

Julia Riera vs. María Fernanda Herazo: 6-3 y 6-2.

Guillermina Naya-Berta Bonardi vs. Yuliana Lizarazo-María Paulina Pérez 6-1, 2-6 y 6-1.

Perú vs. Guatemala:

Lucciana Pérez (PER) vs. Andrea Weedon: 6-1 y 6-2.

María Gabriela Rivera (GUA) vs. Anastasia Iamachkine: 1-6, 6-2 y 7-6 (6).

Chile vs. Bolivia: 2-0

Antonia Vergara vs. Ana Holweg: 6-1 y 6-3.

Paloma Goldsmith vs. Natalia Trigosso: 6-3 y 6-4.

