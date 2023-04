Fabiola Zuluaga: confío plenamente en mis jugadoras

Colombia vive un magnífico momento en el Grupo 1 Américas de la Billie Jean King Cup, que se celebra en las canchas del Tennis Golf Club de Cúcuta.

El equipo nacional, en sus tres series, ha logrado un pleno de victorias con triunfos ante Bolivia (3-0), Perú (2-1) y Guatemala (3-0). Solo Colombia y Argentina tienen ese registro de series ganadas.

Este viernes, el elenco 'Tricolor' tiene la oportunidad de sentenciar su clasificación a los Play-offs del Grupo Mundial cuando enfrente a Chile. El cupo se asegurará siempre y cuando Argentina venza a Perú.

"Tenemos un equipo sólido, debemos salir a pegar primero. Ojalá las chicas sigan con la misma actitud que están, hoy estuvieron muy sueltas, hicieron más su tenis. Queremos dar esa estocada para acercarnos a los Play-offs”, dijo la capitana Fabiola Zuluaga, consultada por La Opinión.

La oportunidad es de oro para Colombia, que no llega hasta la siguiente fase desde 2008.

María Fernanda Herazo con dos victorias y Emiliana Arango con tres han sido las encargadas de aportar desde la modalidad de sencillos, mientras que Yuliana Lizarazo y María Paula Pérez en dobles, con tres triunfos.

Chile derrotó a Perú y Bolivia, pero en la jornada del jueves cayó ante Argentina y una de sus jugadoras, Daniela Seguel, no pudo terminar su partido por una queja muscular.

Las australes cuentan con su carta más fuerte en los dobles: Alexa Guarachi, 48 del mundo en esta modalidad. Colombia cuenta con Lizarazo y Pérez, quien hace poco más de un mes fueron campeonas del WTA 250 de Monterrey y no han cedido ningún set en el presente torneo.

Chile:

Alexa Guarachi (48 WTA, dobles)

Daniela Seguel (595 WTA, sencillos)

Fernanda Labrana (448 WTA, dobles)

Paloma Weinreich (332 ITF, sencillos)

Antonia Vergara (103 ITF Juniors, sencillos)

Paolo Massardo (capitán).

El duelo se pinta como uno de los más atractivos de la jornada.

"Es un partido que se debe afrontar con la misma seriedad que un WTA, incluso creo que hay más responsabilidad pues se representa a un país, aquí no juegan por ellas, ni por dinero, ni ranquin, están jugando por una bandera. Hoy María Paulina y Yuliana estuvieron muy tranquilas, hicieron los cambios en el momento indiciado. Tienen sus jugadas y plan de juego muy organizado. Guarachi es una excelente doblista con mucha experiencia. Hay que salir a dejarlo todo en la cancha, ojalá no tengamos que definir en el dobles, pero si es así, estaré tranquila porque confió en la dupla que tengo”, subrayó la capitana.

Sobre la presión, Zuluaga señaló que se está sintiendo.

"Hay presión, se siente. Si yo la siento, no imagino como estarán ellas que son las que ponen el pecho, aguantan el calor. He confiado ciegamente en ellas, por algo las convoco a Bolivarianos y Suramericanos. Confío plenamente, ellas hacen hasta lo imposible por representar bien a Colombia", dijo la cucuteña.

En las tribunas, la capitana ha contado con el acompañamiento de sus familiares.

“Estoy muy feliz de poder ver a mi familia. Me hace falta mi esposo, pero están mis papás, hijos, tíos, primos… somos una familia muy grande. Es una semana de trabajo, pero me deja muy feliz compartir con ellos y poder disfrutar esas alegrías. No es normal en los torneos estar tan acompañado”, expresó Zuluaga, quien ostenta el ranquin más alto alcanzando por una colombiana en el circuito WTA (16, en 2005).

