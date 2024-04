Camila Osorio debutó con triunfo en la Copa Colsanitas

La tenista cucuteña Camila Osorio Serrano, 85 de la WTA inició en firme su participación este martes en la Copa Colsanitas Zurich 2024, que se disputa en Bogotá, derrotando en la primera ronda la canadiense Marina Stakusic de 19 años y 206 en el ranquin mundial.

La raqueta número uno de Colombia doblegó Stakusic con parciales de 6-4 y 6-2, en un partido que duró 1 hora 12 minutos, resultado con el cual avanza a la segunda ronda del torneo.

La siguiente rival de la nortesandereana saldrá de la llave que se jugará entre Lucrezia Stefanini y la rumana Anca Todoni.

Osorio Serrano, cabeza de serie 6, comenzó un poco ansiosa perdiendo el primer game del primer set, pero pronto se conectó con el juego en que las dos jugadoras fueron parejas, pero a lo largo del partido cometieron demasiadas dobles faltas.

Tras la victoria ante la norteamericana, la cucuteña declaró que "muchas gracias por venir y por el apoyo”.

Y añadió: “Tenía muchas ganas de venir a mí 'casita', pues el año pasado no pude jugar por una lesión. Pero ahora estoy acá y con esta victoria tengo otra oportunidad de jugar en 'casita'. Bogotá siempre ha sido difícil por la altura, pero pude sacar el partido adelante a pesar de que no jugué de la mejor manera. El apoyo de la gente es increíble, me motiva y me saca adelante en momentos difíciles. Tenerlos a ustedes es un privilegio".

María Camila tuvo 8 dobles faltas por 9 de Stakusic, en puntos toles ganados logró 63 de 106 para un porcentaje del 67,3 % mientras que la canadiense ganó 43 puntos con un porcentaje el 40,6 %.

La segunda manga para lo colombiana fue más fácil y rápido con una ventaja de 4-1, obligando a su contrincante a exigirse más y ya con un 5-2 en contra se pusieron las cosas más difíciles a Stakusic que no tuvo más remedio que resignarse y terminar cayendo con un contundente 6-2.

Las favoritas a llevarse el título son María Bouzkova (39), Tatjana María (48), Sara Sorribes (52), Cristina Bucsa (74) y Nadia Podoroska (78).

El mejor resultado de Osorio en este certamen fue el título obtenido en el año 2021, siendo hasta el momento su única corona en certámenes del circuito WTA; entre tanto, Arango tiene como principal actuación en la competencia capitalina los cuartos de final de la edición 2018.

