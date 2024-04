En Bélgica, rojinegros aportaron a Selección Colombia de baloncesto en silla de ruedas

“Debíamos tener sí o sí un preparatorio si queremos seguir con la ilusión de ir a París. Nos medimos contra selecciones buenas con un gran esfuerzo de la Federación Colombiana de Baloncesto en Silla de Ruedas. Tenemos un gran grupo y se notó, al comienzo perdimos con Italia, pero luego en la definición por el tercer puesto ganamos y fue muy satisfactorio, es un rival directo en el repechaje”, dijo el jugador del Bajadoz español.

En esta convocatoria se vivió el debut de Juan Mantilla, talento del Marsella.

“Agradecido con Dios por mi primera y muy positiva experiencia con la Selección. Jugué los tres primeros partidos y sumé bastantes minutos, pude apoyar mucho al equipo con mi trabajo, experiencia y con el desarrollo de juego que he tenido en el Marsella”, aseguró Mantilla, quien tuvo un paso por Reggio Calabria, de Italia.

El cucuteño aspira quedar en la lista final de 12 competidores que buscarán el cupo a París.

“Hay un gran grupo, hay juventud y se ve el esfuerzo y trabajo de cada uno. La verdad quedamos con muy buenas sensaciones”, compartió.

Al certamen asistirán ocho equipos y se clasificarán cuatro. El formato será fase de grupos (dos de cuatro elencos) y un posterior cruce de cuartos de final de acuerdo a la ubicación de cada equipo (primero del 1 vs. cuarto del 2, primero del 2 vs. el cuarto del 1, segundo del 1 vs. tercero del 2 y segundo del 2 vs. tercero del 1).

Colombia comparte el Grupo 1 con Italia, Alemania y Marruecos, mientras que el Grupo 2 está conformado por Países Bajos, Irán, Canadá y Francia.

